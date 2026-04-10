Els turistes es queixen de la mala connexió per entrar i sortir de l'aeroport de Girona

Els viatgers que arriben a les comarques gironines des de l'aeroport de Girona tenen grans dificultats per aplegar als destins finals. Així ho constata un nou estudi sobre la terminal fet per la Universitat de Girona (UdG) l'estiu de 2025 i presentat aquest divendres a Roses (Alt Empordà), en el marc d'una jornada de debat organitzada per la Taula Gironina de Turisme. El document detalla que, en la majoria de casos, els visitants han d'utilitzar diversos mitjans de transport per poder desplaçar-s'hi.
L'aeroport de Girona està molt ben valorat pels turistes que hi arriben; en canvi, no ho estan tant les connexions que hi ha per arribar-hi o sortir-ne. La professora d'Economia i investigadora principal de l'estudi, Anna Garriga, ha explicat que la meitat dels enquestats "bufava" quan els preguntaven per la qüestió. L'estudi, elaborat per la UdG per encàrrec de la Taula Gironina de Turisme i finançat per la Diputació de Girona, va enquestar 1.131 persones entre el 28 de juliol i el 30 d'agost de 2025; la recerca en continuava una de prèvia de l'any 2022 i ha servit per comparar dades.
Garriga ha explicat que dels visitants que es dirigien a Barcelona, un 30% havia hagut de combinar bus i tren; un 20% havia necessitat el bus, mentre que un 20% més havia fet el desplaçament en taxi; finalment, un 19% de persones havien viatjat en cotxe privat i el 10% dels entrevistats havia hagut de combinar bus i taxi. Pel que fa als viatgers que es dirigien a Lloret de Mar, un 39% ho havia hagut de fer en taxi; un 32%, en bus; un 15%, en cotxe i un 12% havia necessitat combinar bus i taxi. Així les coses i en total, un 41% dels turistes va haver de desplaçar-se en cotxe i un 25% més, en taxi.
La investigadora de l'estudi remarca que en la majoria dels casos es tracta de solucions "complicades" i que els enquestats ho veuen com una dificultat afegida. La situació s'ha debatut a la taula que s'ha celebrat després de la presentació de l'estudi i el sector turístic ha reivindicat un pla de mobilitat adequat a les necessitats del territori i mesures urgents per fer front a una temporada que es preveu molt bona a causa de la conjuntura geopolítica.
Necessitat d'actuacions immediates
El sector turístic s'ha fet seves les reivindicacions i ha reclamat l'adopció de mesures urgents. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha dit que cal actuar ja, també amb la mirada posada en la Ryder Cup de 2031 i tot referint-se als turistes que volen arribar "a Cadaqués des de l'aeroport".
Per la seva banda, el president de la Taula Gironina de Turisme, Jaume Dulsat, ha afirmat que cal treballar en "la intermodalitat i, per tant, en com es desplacen" els viatgers amb l'objectiu d'"utilitzar menys el transport privat i més el transport públic". Dulsat ha destacat que "més del 80% de les persones que arriben a l'aeroport es queden a les comarques gironines". A l'acte ha participat també la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, qui ha admès que cal treballar en aquesta problemàtica i ha demanat la col·laboració del territori per fixar les prioritats.
Model turístic en evolució
De l'estudi de la UdG, se n'extreuen, a més, altres conclusions. Així, segons les dades analitzades, els indicadors apunten a una consolidació del model turístic i del perfil de visitant que arriba a l'aeroport. Per comarques, el Baix i l'Alt Empordà són les que presenten una evolució més positiva. A més, els visitants de la tardor-hivern són els que tenen més poder adquisitiu; en aquest sentit, Garriga ha interpel·lat al sector turístic referint-se al fet que aquest visitant estaria disposat a pagar i gastar més tot just quan els preus són més baixos.
Per contra, ha avisat d'un canvi de tendència per la disminució de la despesa en un 14% respecte de les dades analitzades el 2022. Tot i això, l'estada mitjana s'hi ha mantingut. La investigadora ha precisat, a més, que "hi ha una correlació, perquè els que s'estan menys dies de vacances gasten més". En xifres, els visitants sense paquet turístic han gastat una mitjana de 114,02 euros per persona i dia, mentre que aquells que han viatjat amb paquets turístics, han fet una despesa de 147,81 euros per persona al dia.
La professora ha parlat també del cas de Lloret de Mar i ha explicat que l'estudi constata que "la imatge és més negativa del que diuen les dades econòmiques". Així, "els ingressos del turisme han augmentat bàsicament pel turista irlandès" i ha reivindicat que "calen accions estratègiques". Finalment, Garriga s'ha referit a les noves rutes de l'aeroport que han estat "un encert" i creu que podrien afegir-se'n d'altres als països nòrdics.