El Col·lectiu de Crítics porta als tribunals l’adjudicació del Truffaut per «irregularitats flagrants»

El futur del Cinema Truffaut continua embolicat. El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ha anunciat aquest dilluns que presentarà un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l'adjudicació de la gestió de l'equipament a l'empresa Rambla de l'Art-Cambrils IAE. L'entitat considera que el concurs està ple d'"irregularitats flagrants" i assegura que l'adjudicació quedarà suspesa de manera automàtica mentre es resol el procediment.
Els Crítics, que han gestionat el cinema des de la seva creació ara fa 25 anys, carreguen durament contra l'equip de govern de Girona. Acusen Guanyem, Junts i ERC d'haver prioritzat "el tacticisme i la covardia política" per sobre de la defensa d'un model cultural que consideren únic al país. A més, acusen l'Ajuntament d'haver "abandonat el model original del Truffaut", basat en una programació pública i en versió original, per apostar per la "mercantilització i privatització" de l'equipament.
Segons denuncien, els tres socis de govern són "els responsables polítics" de la situació actual per haver aprovat unes bases que, a parer seu, no garantien la continuïtat del projecte, i també acusen la regidoria i l'àrea de Cultura d'haver actuat amb "desídia i absoluta passivitat" durant tot el procés. En aquest sentit, lamenten que se'ls expliqués que l'única fórmula legal per convocar el concurs era establir una ponderació del 51% per als criteris culturals i del 49% per als econòmics.
Una valoració "arbitrària i injusta"
L'entitat assegura que la seva proposta ha estat valorada de manera "arbitrària, esbiaixada i profundament injusta" i consideren que no s'ha tingut en compte ni l'experiència acumulada durant un quart de segle ni els reconeixements rebuts pel cinema al llarg de la seva trajectòria. A més, els crítics també mostren recels sobre la proposta presentada per Rambla de l'Art. Asseguren que el projecte era "idèntic" al seu i fins i tot suggereixen que podria haver existit alguna mena de filtració durant el procés.
Les "contradiccions" del concurs
Entre les qüestions que portaran davant del Tribunal de Contractes, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona destaca que el ple municipal va aprovar inicialment que el Truffaut era un servei públic cultural "sense finalitat lucrativa", mentre que finalment la gestió s'ha adjudicat a una empresa privada. També critiquen que les bases del concurs no exigissin que la programació fos exclusivament en versió original.
Segons remarquen, aquesta és precisament una de les característiques que ha definit el projecte des del seu naixement i la seva principal singularitat dins del panorama cinematogràfic català. A més, afirmen que hi havia informes jurídics que permetien deixar el concurs desert per motius d'interès públic, una opció que, asseguren, no es va arribar a considerar seriosament.
El cinema continua obert
Malgrat la contundència de les crítiques, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona explica que manté el Truffaut obert únicament per responsabilitat amb els quatre treballadors de l'equipament. De fet, asseguren que la seva intenció inicial era tancar el cinema aquest mateix dilluns. Els responsables de l'entitat remarquen que tots els beneficis obtinguts durant els darrers anys s'han reinvertit en la millora de les instal·lacions, com ara la compra d'un nou projector, i insisteixen que no tenen afany de lucre.
Un futur plegat d'incògnites
El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona calcula que la resolució del recurs podria allargar-se entre quatre i cinc mesos i, durant aquest temps, el futur immediat del cinema és incert. A més, l'entitat ha anunciat que ha registrat la marca Cinema Truffaut, de manera que, si l'empresa adjudicatària acaba assumint la gestió, no podrà utilitzar aquest nom, a més d'alertar que el canvi de model podria posar en risc les subvencions europees aconseguides durant els darrers anys i la continuïtat del cinema com a seu de la Filmoteca. "Han matat el projecte, però no el col·lectiu", han resumit els responsables de l'entitat, que asseguren que continuaran defensant el model que ha convertit el Truffaut en una referència del cinema en versió original a Girona.