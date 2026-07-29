Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través de les xarxes

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro (Baix Empordà) a través d'una xarxa social. Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons informa la policia catalana en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la Policia Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i, concretament, el dia 5 de juliol, va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social, que feia referència als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
Després de les primeres diligències, la unitat d'investigació de Sant Feliu de Guíxols dels Mossos d'Esquadra va assumir les gestions encaminades a determinar l'origen dels missatges i identificar la persona responsable de la seva emissió.
La investigació va permetre identificar l'autor presumptament vinculat a diversos missatges amenaçadors enviats a través de la mateixa xarxa social. Les comprovacions i la informació obtinguda durant la investigació van permetre reunir prou indicis per identificar una persona relacionada amb els fets denunciats. Es tractava d'un home de 19 anys.
Els investigadors el van localitzar i l'han denunciat penalment aquest divendres. Les diligències les han tramès al jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, però la investigació continua oberta per identificar a altres persones implicades.
En el comunicat, els Mossos recorden que les conductes comeses a través de les xarxes socials també poden ser delictes i que les eines d'investigació disponibles i la col·laboració dels prestadors de serveis digitals permeten, en nombroses ocasions, aconseguir informació rellevant per a l'esclariment dels fets i la identificació de les persones implicades.
La policia assenyala que la discrepància, la crítica i l'expressió d'opinions formen part dels principis d'una societat democràtica, però que això exclou qualsevol comunicació que pugui comportar intimidació, amenaça o una afectació de la llibertat i la seguretat de les persones. Si és així, adverteixen que pot acabar amb l'obertura d'una investigació policial i fins i tot un judici.