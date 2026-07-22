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Sis ferits lleus en l'accident d'un autobús a Blanes

Societat

  • La carretera GI-682 d'accés a la Costa Brava -

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Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 14:57
Actualitzat el 22 de juliol de 2026 a les 14:59

Sis persones han resultat ferides lleus aquest dimecres en l'accident d'un autobús a Blanes, a la Selva. Els fets han passat a les 12.15 hores al quilòmetre 6,3 de la GI-682, a la carretera d'accés a la Costa Brava. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle.

Fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers i cinc unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han assistit els ferits, tots de caràcter lleu. Amb tot, dues persones han estat traslladades al CAP Blanes, tres a l'Hospital de Blanes i una al CAP Blanes II.

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