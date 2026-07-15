Torna el servei del bus llançadora gratuït que uneix tot Calonge i Sant Antoni durant l’estiu

Aquest dimecres, 15 de juliol, ha entrat en funcionament per tercer any consecutiu un bus llançadora gratuït que unirà cada tarda fins al 31 d’agost, Sant Antoni amb Calonge. La iniciativa ha estat presentada per Albert Ros, regidor de Turisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i Christian Busquets, gerent de Moventis Sarfa. Aquesta proposta representa una ampliació d'expedicions parcials de les línies 41 i 42 durant l’estiu, amb l’objectiu de millorar les connexions entre el terme municipal, a causa de l’augment de la demanda en aquesta època de l’any.
Després de l’èxit de l’any passat (1.971 usuaris entre el 19 de juliol i el 31 d’agost), l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb la col·laboració de l’empresa de mobilitat Moventis, ha decidit repetir l’experiència per tercer estiu, però ampliant quatre dies més el calendari del servei. Pel que fa al circuit de parades i als horaris, es repeteixen les millores ja incorporades anteriorment. Cada hora punta, de sis a nou, el recorregut comença a la plaça Catalunya de Sant Antoni i fa parada a una desena de punts. La finalitat és unir Calonge, la primera booktown estable de Catalunya, amb Sant Antoni, un dels pobles costaners més visitats de la Costa Brava. A més, també s’atura a les principals zones d’allotjaments turístics del municipi, per tal de facilitar que els visitants evitin el vehicle privat.
Albert Ros, regidor de Turisme i Mobilitat, ha declarat que l’any passat ja van "millorar el servei amb alguns canvis respecte a l’estiu anterior, canvis fets a partir de la valoració dels viatgers, així com dels negocis del municipi. Per això, enguany el bus estarà operatiu quatre dies més". "La nostra intenció és, any rere any, anar polint al màxim al servei”, ha afegit. Per la seva banda, Christian Busquets, gerent de Moventis Sarfa, ha destacat que “és una satisfacció tornar a operar aquesta llançadora per tercer estiu consecutiu i fer-ho amb més dies de servei. Aquesta connexió facilita els desplaçaments entre dos punts clau del municipi durant una època de molta activitat i ajuda a apropar millor l’oferta cultural, turística i comercial de Calonge i Sant Antoni”.
La companyia de transports
Moventis és la divisió de negoci de Moventia, dedicada a la mobilitat col·lectiva, tant pública com privada (transport discrecional). Aquesta organització agrupa totes les empreses del grup que operen en el sector del transport de persones, utilitzant diversos mitjans com autobusos, autocars, tramvies, així com vehicles compartits i sistemes de lloguer de bicicletes.
La companyia opera actualment en tres continents: Europa, Àsia i Amèrica, i ofereix diferents serveis de transport col·lectiu a l’estat espanyol (Catalunya, Illes Balears i Navarra), França, Portugal, Aràbia Saudita, Irlanda i Perú. En xifres, Moventis transporta anualment 263,5 milions de passatgers, recorrent 163 milions de quilòmetres. La seva flota està composta per 2.588 autobusos i autocars.