Denuncien que l'alcaldessa de Cadaqués lloga un apartament turístic «de forma irregular»

La CUP ha denunciat que l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Sariñana, lloga un apartament "de forma irregular". Segons la formació, que l'ha llogat a través de Booking per comprovar-ne el funcionament, l'allotjament es comercialitza com a "apartament independent", però "té una llicència com a habitatge compartit". Els cupaires sostenen que es tracta d'un frau de llei, "ja que l'allotjament no està compartit amb la propietària" i es permet llogar per fer-ne un "ús turístic sense disposar de la corresponent llicència d'habitatge d'ús turístic (HUT)".
A través d'un comunicat i un vídeo a xarxes, els cupaires exposen que, segons la normativa, els habitatges compartits només es poden destinar a ús turístic quan la persona propietària conviu amb els hostes; una circumstància que, segons asseguren, no es produeix en aquest cas. D'aquesta manera, Sariñana llogaria l'allotjament amb finalitats turístiques sense tenir la llicència corresponent i necessària.
El militant de l’Assemblea per Cadaqués Xesco Vallverdú denuncia les "contradiccions" de l’alcaldessa i reivindica "la necessitat que la classe rendista i empresarial del poble deixi de tenir el control de l’Ajuntament". “Aprofita el poder polític per beneficiar-se personalment i familiarment, venent-se el poble al turisme i potenciant les feines precàries. Cal que els treballadors de Cadaqués gaudim d’unes condicions de feina dignes, i això implica fer un turisme més sostenible, apostant per salaris més alts i feines desestacionalitzades”, assenyala.
"Aquesta realitat no és una excepció"
Per la seva banda, el diputat al Parlament de Catalunya Dani Cornellà també ha acusat Sariñana de mantenir un doble discurs, tot assegurant que no es pot "nedar i guardar la roba". “Mentre Sariñana proclama als quatre vents que persegueix els apartaments turístics il·legals i en vol reduir la quantitat a la vila, ella mateixa té, com a mínim, un habitatge que lloga de forma irregular. I quan hem demanat informació sobre els habitatges d’ús turístic de la vila, no hem obtingut resposta”, denuncia.
El diputat assegura que aquesta crítica va molt més enllà del model turístic català. “Fa anys que la classe dirigent ha decidit vendre’s el país al turisme barat, deixant de banda els treballadors catalans", apunta. Segons Cornellà, Cadaqués és només "l’exemple d’aquest model descontrolat que extreu la nostra riquesa i ens empobreix diàriament". La solució, assegura, és "recuperar el control" i, així, "tenir uns pobles i ciutats per viure-hi".