Palamós estrena el primer bloc d'habitatge cooperatiu de les comarques gironines

La cooperativa Sostre Cívic ha inaugurat a Palamós l'edifici Terra de Mar, el primer habitatge cooperatiu de nova construcció de les comarques gironines. El bloc s'ha aixecat en col·laboració amb l'Ajuntament de Palamós i el suport de diverses administracions. La promoció de 34 habitatges amb protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d'ús està situada a l'avinguda Catalunya, a l'entrada del municipi, i la cooperativa ja ha entregat claus a les prop de 50 persones que ja hi poden entrar a viure.
Sostre Cívic ha assenyalat que aquest edifici contribueix a combatre la pressió turística i és un exemple d'unió entre l'Administració i una cooperativa per ampliar el parc d'habitatge assequible, estable i fora del mercat a Catalunya. L'edifici s'ha construït sobre un solar públic cedit per l'Ajuntament mitjançant un dret de superfície de 75 anys, que manté la titularitat pública del sòl. La cooperativa és propietària de l'edifici i les persones sòcies hi accedeixen amb un dret d'ús indefinit, sense compra ni revenda especulativa.
"Terra de Mar és avui una demostració que el model cooperatiu d'habitatge és perfectament reproduïble en tots els contextos de la mà de la col·laboració pública, de l'impuls cooperatiu i la gestió comunitària", segons ha afirmat la membre del Consell Rector de Sostre Cívic Eva Ortigosa. En representació del veïnat, Marc Aviñó i Judit Torrents l'han reivindicat com "un projecte construït des de la unió d'esforços, la participació democràtica i la voluntat de crear una comunitat arrelada a Palamós", amb l'objectiu de "crear un espai acollidor, ecològic, sostenible i eficient".
Compromís ambiental
L'edifici, dissenyat per UMMA arquitectes, té 34 habitatges de protecció oficial d'entre 39 i 60 metres quadrats, en planta baixa i cinc plantes, amb places d'aparcament i 155 metres quadrats d'espais comuns: bugaderia, cuina comunitària i sala polivalent. Terra de Mar incorpora, a més, criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica, com ara una façana industrialitzada amb entramat de fusta, ventilació creuada, proteccions solars mòbils, aerotèrmia centralitzada, instal·lació fotovoltaica en coberta i monitoratge energètic.
El projecte inclou, a més, un conveni amb la Fundació TRESC, que ha reservat un habitatge per a una persona amb discapacitat intel·lectual, amb els suports necessaris per a la vida independent, al costat d'una entitat que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn de salut mental de les comarques gironines.
Resposta a la pressió residencial
Sostre Cívic assenyala que Terra de Mar s'emmarca en un context de forta pressió residencial i turística a Palamós i al conjunt de la Costa Brava. Davant d'aquesta realitat, la cooperativa subratlla que ofereix una alternativa estable a la compra i al lloguer convencional, no basada en la propietat, però on el veïnat pot viure de manera indefinida. Les quotes mensuals es calculen a preu de cost i no estan subjectes a la lògica del mercat immobiliari.
Amb Terra de Mar, Sostre Cívic reforça la implantació a les comarques gironines i continua apostant pel model cooperatiu com a eina útil per generar habitatge protegit. Actualment, a Catalunya hi ha en marxa 1.200 habitatges en cessió d'ús, dels quals Sostre Cívic n'impulsa més del 50%. Pel que fa a les comarques gironines, representen vora 140 habitatges en set edificis ubicats entre el Baix Empordà i la Garrotxa. El pròxim a estrenar-se serà l'edifici Walden XXI, un habitatge cooperatiu específic per a gent gran al centre de Sant Feliu de Guíxols.