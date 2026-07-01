Alerta pel risc d'esfondrament d'una torre de la muralla de Tossa de Mar

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha ordenat el tancament de les terrasses de dos restaurants ubicats a tocar de la torre Ses Hores, al nucli antic del municipi, pel risc d'esfondrament de l'emblemàtica muralla del municipi de la Selva. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, diu que no fan l'actuació per arreglar la muralla sinó per garantir la seguretat i des de l'hostaleria local lamenten que tot plegat hagi passat a l'inici de la temporada turística.
Els treballs per a la instal·lació de malles de protecció que s'estaven fent en aquesta i l'altra torre, la del Codolar, han posat al descobert que l'estat de deteriorament de la primera és més greu del que es pensava i no n'hi hauria prou amb una malla. Per això, el consistori ha decidit ampliar el perímetre de seguretat, tancant les dues terrasses.
Cada dues hores la Policia Local de Tossa de Mar fa tasques de supervisió als precintes de la muralla i s'han tancat part dels accessos a la zona alta d'aquest equipament històric de la localitat, però alguns turistes els trenquen per poder visitar-lo. Els precintes són una de les mesures de seguretat que des de l'Ajuntament ha pres per evitar riscos, després de saber que una de les torres córrer risc d'"esfondrament".
Concretament, les mesures han consistit a tancar dues terrasses que es troben just a sota de la torre i que tenen un risc "evident" en cas que una de les pedres que formen la corona de la torre caigués. "No estem parlant de rehabilitar la muralla, això porta anys de feina, estem parlant que no es mati ningú", assenyala Pujals.
L'alcalde deixa clar que mantindran la mesura fins que tinguin clar quin és el problema i com es pot resoldre. Cal tenir en compte que es tracta de patrimoni de l'Estat, però Pujals reconeix que ja han iniciat converses per posar fil a l'agulla i resoldre el problema.
Tot plegat arran d'una revisió que els tècnics van fer la setmana passada accedint a una zona on només es pot fer amb material d'escalada. La idea inicial era col·locar una malla que subjectés la part alta -la més ampla- de la torre, per evitar petits despreniments de pedres. L'operació es va fer de manera normal a la torre del Codolar, però quan es va repetir a la torre de Ses Hores va ser quan els tècnics van percebre que aquesta es trobava en pitjor estat del que es pensaven i es va haver de prendre mesures addicionals de seguretat.
Incertesa entre la restauració de Tossa
El fet és que el tancament d'aquestes dues terrasses pel problema amb la muralla ha arribat "en el pitjor moment de l'any" per a l'hostaleria de Tossa. I és que la localitat s'omple de turistes i multiplica els habitants aquesta època de l'any. Per això, molts treballadors i propietaris lamenten que no s'hagués descobert abans i així haver pres les mesures pertinents en temporada baixa.
Pau Berenguer és el responsable d'un restaurant que està enganxat a la muralla, tot i que no està afectat, ja que no està exactament a sota de la corona de la torre Ses Hores, que és on hi ha el principal problema. Berenguer reconeix que hi ha "incertesa" i espera que no s'hagi d'ampliar el radi de seguretat, perquè probablement després sí que hauria de tancar la terrassa.
Ara bé, deixa clar que el primer de tot és la seguretat de les persones i comprèn que es prenguin les mesures de seguretat pertinents per evitar problemes. Berenguer explica que "és recurrent" haver de netejar les taules per les pedres petites que cauen de la muralla. "Ens cauen pedres cada dia, ara bé, és obvi que no és la millor època de l'any perquè passi això", ha lamentat.