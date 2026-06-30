Embolic al Parlament per les propostes contra la compra especulativa d'habitatge

La prohibició de la compra especulativa continua marcant l'agenda del Parlament en les últimes setmanes del curs polític. I aquest cop amb embolic per les proposicions de llei que presenten, cadascú per la seva banda, tant els Comuns com la CUP. La intenció dels cupaires és que les dues propostes es debatessin de manera conjunta, però els Comuns ho han rebutjat. L'acord entre tots dos proposants era necessari per aquest debat conjunt i el desenllaç ha estat que finalment només la proposta dels Comuns anirà al pròxim ple, on es farà el tràmit de la lectura ràpida per mirar de donar la llum verda definitiva a la norma abans de les vacances estivals. Els Comuns han justificat el debat per separat perquè les dues lleis tenen elements molt diferents.
L'embolic, però, s'ha produït entre la CUP i els tres partits que donen suport al Govern. Que les dues proposicions no es debatessin de forma conjunta ha suposat que la junta de portaveus del Parlament hagués de decidir si incloïa al pròxim ple cada proposta per separat. I només ha tirat endavant la dels Comuns. El que no queda clar és qui ha tingut la responsabilitat en aquesta maniobra que aparca la proposta de la CUP de la tramitació per la via ràpida. Els anticapitalistes s'han mostrat "decebuts" amb els Comuns i han dit, de manera genèrica, que els sorprèn que partits que parlen de la unitat de l'esquerra facin caure la seva proposta sobre la prohibició de la compra especulativa. Al seu torn, els Comuns diuen que han votat a favor de tramitar la llei i neguen haver bloquejat la proposta cupaire. Qui ho hauria tombat seria ERC.
La lectura única de la proposició dels Comuns es produirà al ple de la setmana vinent i, si hi ha acord, es podria votar definitivament a finals de juliol. L'acord a tres bandes entre el PSC, ERC i els Comuns encara no està tancat, però existeix consens per pactar un text compartit. La CUP, tot i que hagi caigut la seva proposició de llei, es manté oberta a negociar amb l'executiu i els seus socis per sumar els vots si arriba aquest acord de totes les esquerres parlamentàries. El text dels Comuns és un punt de partida, tal com admeten des de la mateixa formació, però estan oberts ha introduir els canvis que plantegin altres partits, però també actors de rellevància en habitatge com el Sindicat de Llogateres.
Últims passos per prohibir la compra especulativa
La prohibició de la compra especulativa va ser la mesura estrella en habitatge que van pactar els Comuns amb el PSC a canvi del "sí" als pressupostos. Va ser al febrer, en el marc dels primers comptes retirats, i en aquell moment ERC va advertir que no compartia alguns dels aspectes. Ara bé, les dificultats perquè el Govern i els republicans tanquessin un acord pels comptes va deixar les converses sobre la compra especulativa en un segon pla. De fet, els Comuns, que ja tenien l'acord amb l'executiu, van fer un pas al costat a l'espera que les negociacions entre Salvador Illa i Oriol Junqueras arribessin a bon port. Amb el "sí" dels republicans, els de Jéssica Albiach van renegociar alguns aspectes dels comptes, però el compromís sobre la compra especulativa es va mantenir intacte.
Amb els pressupostos que s'aprovaran aquesta setmana, les esquerres parlamentària volen aprovar la prohibició de la compra especulativa abans de la fi de l'actual període de sessions. Tant el Govern com els socis, però també la CUP, negocien amb diferents actors implicats com el Sindicat de Llogateres, que era reticent amb el pacte Govern-Comuns perquè consideraven que deixava escletxes perquè els propietaris poguessin esquivar la prohibició. En tot cas, ara s'inicia un calendari amb un marge de poques setmanes per reiniciar les negociacions amb tots els actors implicats i que el text pugui ser consensuat per aconseguir la majoria de la cambra. Amb els vots de PSC, ERC i els Comuns n'hi hauria prou, però la CUP també vol influir i acabar aprovant la prohibició.
La proposta dels Comuns passa per una modificació de set articles de la llei catalana d'urbanisme per tal de definir que només es puguin comprar habitatges quan siguin per viure o bé per un familiar directe com poden ser fills, nets, germans o pares. Per esquivar una possible trava del Tribunal Constitucional, la proposta s'emmarca en les zones de mercat tensionat i en els mecanismes de protecció temporal. Si tirés endavant, la proposta donaria la facultat als ajuntaments de poder decidir si apliquen aquesta prohibició de la compra especulativa. La mesura s'emmarca en la llei que marca que les administracions tenen el dret d'utilitzar l'urbanisme per afavorir la cohesió social i que, per tant, aquest objectiu no es pot aconseguir si hi ha especulació d'habitatges.