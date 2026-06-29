Els deures de fi de curs del Parlament

Queda un mes d'activitat al Parlament abans de la parada estival i les carpetes més calentes del curs polític continuen pendents de resoldre. La primera i més important és la dels pressupostos que, després de mesos de turbulències, viuran l'aprovació definitiva aquesta setmana, dijous. Però els socis del Govern ja adverteixen que el compliment ha de ser immediat, almenys en alguns fronts. Precisament un dels compromisos que la cambra ha de tractar en les últimes setmanes de curs és la prohibició de la compra especulativa, pactat entre el Govern i els Comuns a canvi dels comptes, i que ERC i la CUP també defensen però que cal negociar per portar un text definitiu que tingui el suport majoritari de la cambra.
El Parlament té altres deures que es volen tancar abans que acabi el curs. Un d'ells és la llei de memòria democràtica, que genera un ampli consens a la cambra amb l'única oposició de PP i Vox, però que els grups han refredat a l'espera de tancar alguns detalls pendents. Més enllà d'aspectes concrets, els temes que rondaran els últims plens del curs seran semblants als dels últims mesos: Junts insistirà en la necessitat d'una renovació de cares al Govern -que consideren que ha de començar amb les conselleres d'Educació i Interior-, ERC demanarà que es compleixin immediatament algunes de les partides pressupostàries i els Comuns i la CUP, més enllà de l'habitatge, també portaran la necessitat de mesures contra les onades de calor.
Posar en marxa els pressupostos
Ha estat un camí molt més llarg del previst, però Catalunya finalment tindrà pressupostos del 2026. Els comptes han passat aquesta setmana l'últim tràmit en comissió, on només s'han aprovat 25 esmenes conjuntes de PSC, ERC i Comuns de les 1.900 presentades -prop de 1.300 de Junts-, i dijous serà l'aprovació definitiva. Cap partit de l'oposició fa intenció, a hores d'ara, de portar el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, fet que n'hagués retardat l'aprovació al Parlament. Un dels fronts de Junts serà la crítica d'aquests pressupostos, que consideren que no resolen els principals problemes ni els reptes dels catalans. "Donaran oxigen a Illa per acabar la legislatura, però continuaran ofegant els catalans amb els mateixos problemes", apunten des del partit.
És cert que el Govern tindrà la llei més important per tirar endavant els dos anys que resten de mandat, però els socis exigiran compliments immediats. Fonts republicanes detallen que faran seguiment de quatre pilars que van pactar amb el PSC: el pla de pobles, el paquet de 100 milions pel català i la inversió en centre educatius. També, en la llei d'acompanyament, hi ha l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i posaran l'accent també en els ajuts per a celíacs i per a afectats de la talidomida. En la mateixa llei que acompanya als comptes, els Comuns també situen com a prioritats la concreció de la definició del gran tenidor -cinc habitatges a Catalunya o deu a tot l'Estat- i la posada en marxa de la direcció general de disciplina per qui incompleixi la llei d'habitatge.
La compra especulativa, última escull en habitatge
Aquest curs polític ha tingut l'habitatge al centre de manera constant. Illa obria el debat de política general a l'octubre amb una mobilització massiva de sòl per fer més de 200.000 pisos, al desembre s'aprovava la regulació del lloguer de temporada, i l'última gran llei abans de fer les maletes hauria de ser la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. Aquesta setmana s'ha acordat que les proposicions de llei dels Comuns i de la CUP es tramitin per la via ràpida perquè l'aprovació definitiva es pugui dur a terme abans de l'estiu. Ara bé, cap dels dos textos serà probablement el que s'acabi validant. El PSC, ERC, els Comuns i també la CUP s'han avingut a buscar un consens compartit que parlen amb actors rellevants com el Sindicat de Llogateres.
Últims detalls de la llei de memòria democràtica
Una altra de les últimes lleis que hauria de rebre la llum verda de la cambra abans de les vacances és la llei de memòria democràtica. És una prioritat que remarquen fonts consultades del PSC i d'ERC, però que, en principi, també ha de rebre el suport de la resta de grups amb les negatives ja marcades del PP i de Vox. Per ERC és especialment important perquè és el projecte que va presentar el Govern de Pere Aragonès però que va quedar aturat per les eleccions del 2024. El projecte de llei de memòria democràtica estableix la retirada de símbols franquistes a l'espai públic i fixa sancions per danys a espais de memòria com fosses i per l'enaltiment del franquisme. Si la dreta espanyola decideix portar la norma al Consell de Garanties Estatutàries, l'aprovació abans de l'estiu perillaria.
Les prioritats de cada partit
Més enllà de normes de primera plana que ja tenen els suports garantits, cada partit marca les seves prioritats de fi de curs. El PSC situa com a prioritat la llei de cambres que té també el suport d'ERC, Junts i el PP, i que desencalla una norma pendent des de fa més de deu anys. Junts explica que continua estudiant portar Renfe i Adif als tribunals per la crisi constant de Rodalies davant la negativa del Govern de fer-ho mentre que es reuneixen amb la comunitat educativa per "trobar un denominador comú" que permeti "recuperar el model d'èxit" de l'escola catalana. També continuaran demanant la compareixença de Salvador Illa pels escàndols del PSOE, que el PSC, ERC i els Comuns han evitat en dues ocasions en les últimes setmanes.
Per altra banda, els Comuns preveuen accelerar la llei per poder convertir oficines i locals comercials en habitatges de protecció oficial, entre altres mesures per fomentar nous immobles i que calculen que a Barcelona podria suposar 27.000 nous habitatges. La mateixa formació portarà propostes sobre les onades de calor o la sobirania digital. Per últim, la CUP també plantejarà mesures per pal·liar els efectes de les onades de calor, a més de plantejaments contra els efectes del turisme. Per als anticapitalistes també és important la compareixença de Núria Parlon i Josep Lluís Trapero a la comissió d'infiltracions policials que presideixen pel cas de mossos en una assemblea de professors. Queda clar que queden poques setmanes d'activitat parlamentària, però cadascú té els seus deures, siguin compartits o individuals.