El Parlament tanca l'últim tràmit abans de l'aprovació definitiva dels pressupostos

La Comissió d'Economia i Finances ha aprovat aquest dijous el dictamen del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2026, amb els vots favorables del PSC, ERC i Comuns, i els contraris de la resta de grups. D'aquesta manera, el ple farà el dijous el debat i votació finals del projecte. La comissió ha debatut i votat les prop de 1.900 esmenes presentades pels grups a l’articulat i a l’estat de despeses, de les quals només n’ha aprovat 25, totes conjuntes del PSC, ERC i els Comuns. En canvi, ha rebutjat totes les esmenes presentades per Junts, el PPC i la CUP. Vox i AC no n’havien presentat. La comissió també ha aprovat, amb els mateixos suports, el dictamen del projecte de llei de mesures fiscals. Així mateix, la comissió ha fet el debat i la votació de les més de 420 esmenes presentades pels grups a la llei d’acompanyament. La comissió n’ha aprovat 133 de presentades conjuntament pel PSC, ERC i els Comuns; 11 de transaccionals entre aquests mateixos grups; 8 del PSC; 6 d’ERC, i 2 de tècniques.\r\n