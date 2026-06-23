Parlon i Trapero tornaran a comparèixer al Parlament per les infiltracions en assemblees de professors

Nova compareixença del Govern per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de professors. La comissió d'investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars dels Països Catalans ha citat pel pròxim 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon; el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap de la policia, Eduard Esquius, i el cap de la comissaria d'informació, Carles Hernández. Ho ha anunciat el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, que també és president de la comissió, en una roda de premsa en què ha detallat que l'objectiu és que aquests càrrecs donin explicacions sobre la polèmica infiltració i que expliquin si se n'han produït d'altres en els últims anys. La formació anticapitalista, igual que va expressar la majoria del Parlament, demana la dimissió de Parlon i Trapero pels fets.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Parlament demana el cessament de Parlon, Niubó i Trapero per la crisi educativa i les infiltracions\r\n\r\n