El Parlament demana el cessament de Parlon, Niubó i Trapero per la crisi educativa i les infiltracions

El Parlament ha reprovat aquest dijous la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions policials en assemblees docents, i n'ha demanat el cessament. També ha reclamat el cessament de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, si no arriba a un acord "immediat" amb la comunitat educativa pel conflicte amb els docents. Eren alguns dels punts principals de la moció de la CUP sobre les vulneracions del Govern al dret de manifestació, als drets col·lectius i a les llibertats públiques, que també demanava retirar definitivament la mesura d’introduir agents als centres educatius. Aquest aspecte no ha prosperat.
Els punts que reproven Parlon i en demanen el cessament, així com el que reclama fer fora Niubó si no aconsegueix un acord aviat, han tirat endavant amb els vots a favor de Junts, ERC i la CUP; el no del PSC i el PP, i l'abstenció de Vox, els Comuns i Aliança Catalana. La reprovació i petició de cessament de Trapero, en canvi, ha rebut el suport de Junts, ERC, la CUP i els Comuns; el rebuig del PSC i el PP, i l'abstenció de Vox i Aliança. La moció també demanava a Parlon i Trapero una rectificació pública respecte als fets vinculats a les mobilitzacions a Montserrat contra la monarquia espanyola que van provocar la detenció d'un independentista, així com en l'actuació d'agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra durant la vaga general en suport a Palestina, però ambdós han decaigut.
Així i tot, el Parlament constata que la infiltració de dues agents del cos en una assemblea sindical del professorat per organitzar jornades de vaga i mobilitzacions va suposar una “greu vulneració de drets fonamentals”. També insta el Govern a "prohibir les infiltracions d'agents del cos de Mossos d'Esquadra en moviments socials, associacions, col·lectius o sindicats sense autorització judicial", un aspecte que ha tirat endavant amb els vots a favor de tota la cambra excepte el PPC, que hi ha votat en contra, i Vox, que s'hi ha abstingut. Durant la votació, els Comuns han fet públic que havien pactat amb el Govern que el PSC-Units donaria suport al punt de la moció que recollia aquest aspecte.
L'oposició carrega contra el Govern
Durant el debat, el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha defensat que la moció pretenia “aturar la impunitat” i posar fi a una “deriva” del Departament d’Interior contra el dret de protesta. Pellicer ha reclamat “fer net” i ha defensat cessar Trapero i Parlon, a més de retirar la presència de Mossos als centres educatius. També ha assegurat que 13 dels 14 centres on s’havia previst la prova pilot ja l’han rebutjada.
Els Comuns han donat suport a bona part de la moció i han reclamat un “gir de 180 graus” del Govern en la garantia del dret de protesta. El diputat Andrés García Berrio ha defensat retirar la prova de concepte amb agents als centres i ha qualificat d’“intolerable” la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. També ha demanat un canvi al capdavant de la direcció general de la Policia.
Junts també ha carregat contra la gestió del Govern i ha reclamat conseqüències polítiques. La diputada Sònia Martínez ha afirmat que “no n'hi ha prou amb demanar disculpes” quan es vulneren drets fonamentals i ha defensat la reprovació i el cessament de Parlon i Trapero. També ha apuntat que Niubó no es pot “desentendre” del conflicte educatiu i ha criticat que el pla per introduir agents als centres s’hagi fet “sense consens”.
ERC ha compartit les crítiques a la direcció política del cos dels Mossos i ha defensat que no hi hagi “responsabilitats polítiques” per la infiltració d’agents en una assemblea de mestres. La diputada Laia Cañigueral ha afirmat que els fets són “d’extrema gravetat” i ha recordat que el grup ja havia reclamat el cessament del director general de la Policia.
El PSC ha rebutjat la moció i ha dit que partia d’una “premissa falsa” sobre el model de seguretat. El diputat Christian Soriano ha defensat que el Govern ha reconegut que la situació de les agents infiltrades “no agrada” i que treballa perquè no es repeteixi, però ha retret a l’oposició que convertís la moció en un “reguitzell de dimissions, cessaments i reprovacions”.