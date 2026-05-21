L'Audiència Nacional ordena bloquejar comptes bancaris de Zapatero

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ha ordenat bloquejar comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències. Segons ha avançat El Mundo i ha confirmat Europa Press, la mesura també afecta la resta de persones implicades en la trama. La Moncloa, per la seva banda, defensa la legalitat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021.
El cas investiga l'expresident socialista, ha acordat que el bloqueig es limiti a 490.870 euros, que, segons les mateixes fonts, és l'import rebut de la societat Análisis Relevante. Calama creu que el Consell de Ministres “presidit per Pedro Sánchez” -segons transcendia a la interlocutòria de dimarts- va aprovar el rescat de 53 milions d’euros a Plus Ultra, i el rescat s’hauria facilitat gràcies a les gestions realitzades per Zapatero.
El magistrat posa el focus en els vincles de l’expresident amb l’empresari Julio Martínez Martínez, investigat en la causa per presumptes operacions de blanqueig de capitals. Martínez Martínez va ser detingut el desembre passat juntament amb el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, i el conseller delegat de la companyia, Roberto Roselli, en una operació de la UDEF.
Segons la investigació, Zapatero va percebre ingressos procedents de la consultora Análisis Relevante, fundada per Martínez Martínez i vinculada a operacions amb Plus Ultra. L’expresident ha reconegut públicament que va cobrar uns 400.000 euros durant cinc anys per tasques d’assessorament, però sosté que tots els pagaments eren legals i que van ser declarats correctament a Hisenda.