La tercera reunió entre sindicats i Niubó s'encalla i tensa de nou el pols

El bon rumb que van agafar les negociacions entre sindicats i Educació dimecres al vespre ja s'ha tornat a encallar. Una hora després que arrenqués la mesa extraordinària de la tarda, que ha començat a les quatre, diverses organitzacions sindicals han decidit aixecar-se de la reunió per desavinences amb l'evolució de les negociacions. En concret, la CGT, amb representació a la mesa, s'ha plantat contra Niubó. També ho han fet la Intersindical i la COS, que han acudit a la trobada com a convidades. Professors de Secundària, per la seva banda, han rebutjat directament participar-hi. Per aquest motiu, doncs, en aquests moments només queda USTEC dins la reunió.
El motiu és que la convocatòria per avui era per abordar el tema dels salaris -segons els sindicats- però, en canvi, només s'hi estava parlant d'inclusiva, tal com han detallat a la sortida. En canvi, han constatat que el tema de la inclusiva s'havia de tractar divendres. Els tres sindicats que han marxat han remarcat que, durant la reunió, no hi havia avenços significatius respecte a l'acord signat entre el departament, CCOO i UGT. De fet, CGT, la Intersindical i COS han subratllat que Educació té des del novembre la proposta d'inclusiva. De cara a pròximes reunions, els tres sindicats que han marxat han dit que resten a l'espera de si hi ha una nova convocatòria de reunió per a divendres. I que, en funció de l'ordre del dia, ja decidiran si hi assisteixen o no.
Tant la COS com la Intersindical mantenen que l'espai de negociació entre la part social i el Departament d'Educació no ha de ser la mesa sectorial -on no tots els sindicats tenen representació-, sinó que ha de ser el comitè de vaga. De moment, però, el Govern manté que les meses són l'espai adequat, ja que també hi forma part CCOO i UGT, sindicats amb qui van segellar un acord el mes de març. Les posicions entre ambdues parts es mantenen allunyades, ja que des d'Educació consideren que la contraoferta presentada pels docents aquest mateix dijous és maximalista i està allunyada dels marges econòmics amb els quals poden actuar, independentment de l'existència de pressupostos. Des del Govern s'obren a estudiar la contraoferta dels sindicats i demanen temps per reflexionar.
La contraproposta sindical
En matèria salarial, un dels principals esculls entre ambdues parts, la part social de la mesa fixa com a condicions establir una "clàusula de garantia salarial" que s'actualitzi anualment d'acord amb l'IPC. En contraproposta al plantejament d'Educació -que aposta per incrementar els sous a través de tres complements vinculats a les tutories, dos dels quals no existien fins ara-, els sindicats proposen articular la millora salarial "a través d’un complement universal per a tot el col·lectiu que garanteixi un augment en la part depenent de la Generalitat". És a dir, que es complementi amb la pujada de l'11% fixada per a tots els funcionaris de l'estat espanyol.
En concret, per als sindicats, aquest complement hauria de traduir-se en un increment del 6% el 2026, un 4% el 2027, un 4% més el 2028 i un 4% el 2029. D'aquesta manera, doncs, l'increment seria d'un 18% en els pròxims quatre anys. D'aquesta manera, de cara als pròxims quatre anys, l'increment salarial equivaldria a 478 euros més al mes per als mestres -que actualment tenen un sou de 2.496 euros-, i 544 euros per als professors de secundària, que cobren 2.837 euros. El pacte signat per CCOO i UGT amb Educació contempla una pujada de 200 euros mensuals a quatre anys vista. Aquest posicionament dels mestres és massa intransigent, segons l'administració, cosa que manté les negociacions encallades.