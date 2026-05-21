Els Comuns arrenquen el compromís d'allargar l'R-Aeroport a partir del 2030

No hi ha hagut sorpresa. Els Comuns signaran aquest matí l'acord amb el Govern per aprovar els pressupostos. Una de les condicions que en els darrers dies havia posat sobre la taula era replantejar l’R-Aeroport, la nova línia de Rodalies operada per FGC que ha d’unir la capital catalana amb la infraestructura del Prat. Malgrat que el Govern manté invariable l'estrena del projecte, Jéssica Albiach ha assegurat a Els matins de TV3 que ha arrencat el compromís d'allargar la línia a partir del 2030. Cal recordar que fonts de Territori ja havien explicat que l'R-Aeroport arribaria a mitjà termini fins a Terrassa.
Una línia de Rodalies més?
L’R-Aeroport -que hauria d’entrar en servei el primer semestre del 2027- funcionarà com una llançadora amb quatre trens per hora i sentit. A la ciutat comtal arrencarà a Sant Andreu i, després de travessar la ciutat pel túnel de l'R2, arribarà al Prat de Llobregat. A partir d'allà, utilitzarà un ramal subterrani de nova construcció que passarà per la T-2 -on actualment ja arribava Rodalies- i acabarà a la T1 -que només tenia connexió amb la línia 9 del metro-.
Ja fa més d’una dècada, entitats com l’associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) van advertir que una línia com aquesta era una mala idea, ja que saturaria encara més el túnel de passeig de Gràcia. En aquest sentit, proposaven aprofitar allargar algunes de les existents: l’R4 des de Terrassa pel nou ramal i l’R11 des de Girona aprofitant l’antic, que ara corre el risc de desmantellar-se.
Després que els Comuns hagin reclamat replantejar-la, el Govern reitera que el projecte ha de tirar endavant sense canvis. En aquest sentit, fonts de Territori asseguren que es “tracta d’una línia de Rodalies més” i no pas un servei prèmium per a turistes. “Es podrà fer servir amb la T-mobilitat excepte si es va directe a l’aeroport que s’haurà de pagar a part”, un fet que ja passa amb la línia 9 de metro i que també es força habitual en altres ciutats europees.
L'R-Aeroport, en xifres
- Recorregut: 22,7 km de longitud (inclou un nou tram subterrani de 4,5 km)
- Temps de recorregut: 20 minuts des de Passeig de Gràcia
- Freqüència: 1 tren cada 15 minuts per sentit
- Estacions: Sant Andreu, la Sagrera, el Clot, Passeig de Gràcia, Barcelona Sants, Bellvitge, el Prat, Aeroport T2 (nova estació) i Aeroport T1 (nova estació)
- Inversió: 400 milions d'euros
Allargar l’R-Aeroport fins a Terrassa
Els Comuns -també les plataformes d’usuaris- no qüestionaven que FGC passi a operar la futura R-Aeroport. En canvi, posaven en dubte que es plantegés com una llançadora exclusiva per als viatgers del Prat.
La línia arrencarà amb aquest format. Serà a partir del 2030, si es compleix el compromís arrencat pels Comuns, que la línia es podria allargar fins a Terrassa, actuant com un reforç de l'R4. Per tal que sigui viable, cal acabar les obres per fer un salt de moltó -un desviament a alçada diferent- a Montcada. D’aquesta manera, un tren que provingui del túnel del passeig de Gràcia es pot desviar cap al Vallès Occidental.