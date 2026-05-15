Què és l'R-Aeroport i per què genera polèmica?

En els darrers dies s'ha començat a parlar molt de l'R-Aeroport. Una protesta d'usuaris a l'estació de passeig de Gràcia i la condició dels Comuns de reformular-la per aprovar els pressupostos han tornat a posar sobre la taula un projecte que, si no hi ha endarreriments, s'hauria de posar en funcionament el 2027.
La primera línia de Rodalies operada per FGC
A l'espera que es concreti quan FGC passarà a operar l'RL4 entre Lleida i Manresa -i Terrassa-, l'R-Aeroport s'ha de convertir en la primera línia del nucli de Rodalies Barcelona que assumeix l'empresa de la Generalitat.
Es tractarà d'un servei llançadora entre Barcelona i l'aeroport del Prat. A la ciutat comtal arrencarà a Sant Andreu i, després de travessar la ciutat pel túnel de l'R2, arribarà al Prat de Llobregat. A partir d'allà, utilitzarà un ramal subterrani de nova construcció que passarà per la T-2 -on actualment ja arribava Rodalies- i acabarà a la T1 -que només tenia connexió amb la línia 9 del metro-. Fins ara, els viatgers que optaven per Renfe havien d'agafar un autobús per canviar de terminal.
La nova infraestructura serà d'Adif -malgrat que els trens seran operats i tindran la imatge de FGC- i això, en principi, suposarà desmantellar bona part de l'actual línia entre el Prat i la T-2, un fet que entitats com l'associació Promoció del Transport Públic consideren un error.
L'R-Aeroport, en xifres
- Recorregut: 22,7 km de longitud (inclou un nou tram de 4,5 km)
- Temps de recorregut: 20 minuts des de Passeig de Gràcia
- Freqüència: 1 tren cada 15 minuts per sentit
- Estacions: Sant Andreu, la Sagrera, el Clot, Passeig de Gràcia, Barcelona Sants, Bellvitge, el Prat, Aeroport T2 (nova estació) i Aeroport T1 (nova estació)
- Inversió: 400 milions d'euros
Crítiques a la nova R-Aeroport
Les crítiques a l'R-Aeroport no són recents. Ja el 2015 la mateixa PTP va advertir que “dedicar capacitat del túnel de passeig de Gràcia a una línia Barcelona-Aeroport aniria en detriment de la resta dels serveis de Rodalies”. En aquest sentit, la nova línia tindrà una freqüència de 15 minuts per sentit i, per tant, s'afegiran als 14 serveis actuals que situen aquesta infraestructura "al límit de capacitat", segons explica el seu portaveu Adrià Ramírez.
Actualment, és l'R2Nord -que comença a Sant Celoni o Granollers- la que arriba a la T-2. Aquests serveis deixaran d'arribar-hi i acabaran a Castelldefels. D'aquesta manera, els quatre trens per hora s'afegiran a l'oferta actual d'un túnel que també inclou els serveis Regionals cap a Girona i cap al Camp de Tarragona.
La contraproposta era allargar l'R4Nord -que des de Manresa, Sabadell i Terrassa passa per plaça Catalunya, túnel que té fins a 18 trens per hora- fins al nou ramal de l'aeroport i aprofitar l'antic per fer-hi acabar l'R11 procedent de Figueres i Girona. D'aquesta manera, tant el Vallès Occidental com l'Oriental tindrien connexió directa amb la infraestructura i, al mateix temps, s'evitaria saturar encara més el túnel de passeig de Gràcia.
Aquesta setmana, diverses entitats de promoció del transport públic i contra l'ampliació de l'aeroport van realitzar una acció de protesta contra “una línia per al turisme que perjudicarà encara més els usuaris de Rodalies”. A més, Ramírez recorda que són 400 milions d'euros d'inversió -malgrat que ja hi arriba metro i Rodalies-, en un context on hi ha actuacions molt prioritàries que no acaben d'avançar.
Per la seva banda, el Departament de Territori, que té previst a llarg termini fer arribar l'R-Aeroport fins a Terrassa, no ha fet cap valoració sobre la condició dels Comuns de reformular-ne la posada en servei per tal d'aprovar els pressupostos.