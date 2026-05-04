La gratuïtat a Rodalies s'acaba mentre continuen els talls i les obres

A partir del 9 de maig, si no hi ha cap canvi d'última hora, la xarxa de Rodalies i Regionals tornarà a ser de pagament. Ho va anunciar la setmana passada la consellera Sílvia Paneque assegurant que ja s'havia recuperat el 90% del passatge habitual i que “amb la retirada progressiva de les limitacions temporals de velocitat (LTV), ja que no calen mesures com la gratuïtat”.
Aquell dia hauran passat quasi 110 dies des de l'accident de Gelida, que va suposar la mort d'un maquinista en pràctiques i l'inici de la pitjor crisi de la història de Rodalies. Des d'aleshores, el servei ferroviari -també el de Regionals- ha estat gratuït. Es tracta d'una mesura que la Generalitat va imposar i que va assegurar que mantindria “fins a recuperar la normalitat”.
Tres mesos i mig, alguns dels principals corredors ja tenen servei normal -aquesta setmana l'R4 passa a funcionar sencera, eliminant la llançadora entre Terrassa i Manresa-, però una desena de línies encara tenen trams tallats o amb obres. La darrera, no prevista, el tall de l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons durant dos mesos, una actuació d'urgència, ja que els túnels presenten greus deficiències.
Recuperació (no total) de tres trams
Aquesta setmana es recuperen tres trams. A banda d'eliminar la llançadora de l'R4, l'R3 allargarà el seu recorregut fins a Ribes de Freser (ara només funcionava de la Garriga a Ripoll) mentre que l'R15, tallada des de fa tres mesos i mig, funcionarà des de Reus fins a Móra la Nova.
En aquests dos darrers casos, es tracta de restabliments molt parcials. Continuaran sense servei els trams Ribes de Freser-la Tor de Carol (R3) i Móra la Nova-Riba-roja (R15). A més, circulen aproximadament el 50% dels trens i es mantenen els autobusos.
Trams recuperats
- 🔴 R3: Ripoll-Ribes de Freser
- 🔴 R15: Móra la Nova-Riba-roja
- 🟠 R4: Terrassa-Manresa (R4 passa a funcionar sencera)
Més enllà de la freqüència, des de les plataformes d'usuaris es lamenta el temps de viatge. Ho explica Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies: “S'ha reobert amb 12 limitacions de velocitat, el doble del que deia la Generalitat”. De fet, segons el mapa d'Adif, hi ha fins a sis trams on els combois no poden superar els 30 km/h i un més a 20. “No hi ha normalitat al servei per molt que ho intentin vendre”, lamenta en declaracions a Nació.
Dos mesos d'obres per sorpresa
Un dels símptomes que mostren que la normalitat queda lluny és el bon nombre de línies amb obres. N'hi ha de programades des de fa temps: el desdoblament de l'R3 que talla tot el tram sud, els treballs a Montcada que obliguen a anul·lar l'R7 o les actuacions als túnels del Garraf -que en alguns casos s'aguantaven per puntals- afectant no només l'R2sud sinó tots els Regionals que comuniquen Barcelona amb el Camp de Tarragona i l'Ebre.
Recentment, també ha calgut reprogramar l'oferta de les línies R11 i RG1 per unes obres previstes al pont sobre el Ter a Flaçà i que acaben afectant el tram comprès entre aquesta estació i Sant Miquel de Fluvià.
En canvi, ha estat una sorpresa el tall durant dos mesos de l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana-Picamoixons -una línia que ja no funcionava entre el Prat i Sant Vicenç per les obres dels túnels del Garraf. Els treballs de l'R13 s'allargaran fins al 6 de juliol i inclouen el manteniment de dos túnels així com actuacions d'urgència en dos més amb un estat molt precari. Es tracta d'infraestructures inaugurades fa quasi un segle i mig, extremadament estrets i que, en alguns casos, amb esquerdes ben visibles, tal com mostren aquestes imatges de 3Cat.
És una situació similar a la del túnel del Rubí, on el risc de col·lapse ha obligat durant diverses setmanes a tallar-ne totalment la circulació, fet que ha bloquejat el trànsit de mercaderies -havien de fer una volta de set hores per Manresa i Lleida-. Malgrat que fa pocs dies la consellera Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, van certificar la reobertura d'una de les vies, la segona continuarà tallada fins a finals de juny. D'aquesta manera, no s'espera que l'R8 pugui recuperar el servei complet fins a cinc mesos més tard de l'accident de Gelida.
Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, considera que el tall és necessari per millorar la infraestructura ferroviària tenint en compte l'estat actual, però denuncia que s'han planificat els horaris i el servei alternatiu "a correcuita, tard i malament". De fet, l'entitat va lluitar perquè hi hagués almenys un autobús directe entre la capital de la comarca i l'estació de Sants -i no haver de fer almenys dos transbords-, però aquest dilluns al matí no ha passat. "El servei és tan dolent com sempre", lamenta.
La fi de la gratuïtat
"La gratuïtat s'estendrà fins a l'estabilització del sistema de manera sostinguda. Els dies que calgui", va assegurar Paneque el 5 de febrer al Parlament. Tres mesos després ja s'ha recuperat? Les dades de Renfe és que hi ha el 96% de l'oferta i el 90% dels passatgers habituals. Això sí, els autobusos continuen sent imprescindibles a l'R3, a un tram de l'R8 i a la pràctica totalitat de les línies de Regionals del sud.
Per la Plataforma Dignitat a les Vies "s'està intentant vendre normalitat per poder cobrar per un servei que ja no era òptim abans de l'inici de la crisi". "No podem acceptar que se'ns faci pagar perquè ja ho paguem amb la salut", afegeix la seva portaveu en declaracions a Nació. Des de Valls, també es demana la gratuïtat fins que acabin les obres de l'R13: "Estem d'acord que el servei s'ha de pagar, però és que aquest ha de funcionar per pagar-lo", assegura Nil Magrinyà.
Montse Ayats, portaveu de la plataforma d'usuaris de l'R3, va més enllà de si s'acaba o no la gratuïtat: "No és cap mesura, sinó la conseqüència d'uns trens que no funcionen". L'entitat considera "molt greu" tenir durant més de tres mesos part de la línia tancada -no hi ha data per a la reobertura entre Ribes i la Tor de Carol- i també lamenta que la mateixa consellera hagi assegurat que el servei d'aquesta línia ja és "normal", quan només funciona el tram central i a mig gas.
Fonts de Renfe consultades per aquest mitjà confirmen que també caldrà pagar en cas que el servei s'ofereixi per carretera. Concretament, caldrà mostrar el bitllet o abonament corresponent al tram afectat, però no es podrà comprar a l'autobús. "Caldrà fer-ho a través d'Internet o a l'estació de destí", afegeixen les mateixes fonts. En aquest sentit, cal recordar que moltes estacions dels trams afectats no tenen personal ni màquines d'autovenda i, a més, en alguns casos el servei per carretera passa lluny de l'estació.
Trams tallats
- 🔴 R3: Ribes de Freser-la Tor de Carol
- 🟣 R8: Martorell-Central - Rubí (servei de bus entre Martorell-UAB)
- 🔴 R13: Sant Vicenç de Calders-la Plana Picamoixons
- 🔴 R15: Móra la Nova-Riba-roja
Trams tallats per obres prèvies o planificades
- 🔴 R3: Barcelona-la Garriga (fins al gener 2027)
- 🟣 R7: Cerdanyola-Cerdanyola Universitat (fins al maig 2026)
- 🔴 R13, R14, R15, R16 i R17: El Prat de Llobregat-Sant Vicenç de Calders (servei per carretera o desviats per Vilafranca)
Trams amb trens llançadora
- 🟡 RL4: Manresa - Terrassa Estació del Nord (cal fer transbord i completar el recorregut amb l'R4)
Trams amb servei limitat
- 🔴 R3: La Garriga-Ribes de Freser (50% del servei i manteniment del servei en autobusos)
- 🟢 R2sud: servei Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estació de França amb només dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions (via única entre Sitges i Garraf)
- 🔵 RG1 i R11: reducció de l'oferta per les obres entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià (circulació en via única)
- 🔴 R15: Reus-Móra la Nova (50% del servei i manteniment del servei en autobusos)