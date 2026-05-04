Dani Alves reapareix en un gran acte evangèlic: «A la presó, Crist m'ha fet lliure»

L'exfutbolista Dani Alves s'ha convertit en un referent de l'evangelisme. Després d'unes setmanes d'inactivitat, l'exjugador blaugrana ha reaparegut aquest cap de setmana en una gran trobada religiosa organitzada per The Change, la qual ha aplegat més de trenta-cinc mil persones al Wanda Metropolitano, l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Alves ha estat un dels plats forts de la jornada evangèlica, en la qual s'han pronunciat diverses oracions col·lectives i missatges d'autosuperació.
L'exjugador del Barça ha parlat, un cop més, de la seva experiència personal a la presó, on va ingressar per agressió sexual. Tot i que ha estat absolt dels càrrecs que se li imputaven, la fiscalia ja ha recorregut contra el veredicte judicial. Mentrestant, però, Alves continua fent gala del seu creixement personal gràcies a la religió durant la seva estada a la presó de Brians 2, on hi va estar durant catorze mesos.
"Jo vaig estar detingut quaranta anys precisament. Però a la presó, Crist m'ha fet lliure. Jo no sé el que vostès estan passant a les seves vides, quines són les presons que vostès estan afrontant, però jo estic aquí per dir que avui Crist trencarà aquestes presons, derrocarà aquests murs i trencarà aquestes cadenes", va exclamar Alves davant la multitud congregada al Wanda Metropolitano.
El procés judicial de Dani Alves
L'exfutbolista va estar empresonat durant catorze mesos per un delicte d'agressió sexual comès en una discoteca de Barcelona. Tot i estar condemnat a quatre anys i mig de presó, va sortir en llibertat després de pagar un milió d'euros. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va absoldre de tots els càrrecs.
La Fiscalia Superior de Catalunya va anunciar l'abril que presentaria un recurs contra l’absolució de Dani Alves del delicte d’agressió sexual contra una jove el desembre del 2022 en una discoteca de Barcelona. El recurs, que formalitzarà la Fiscalia del Tribunal Suprem, es basa en infracció de llei i de precepte constitucional.
D'altra banda, l’advocada de la víctima de Dani Alves, Ester García, va anunciar també a l'abril que recorrerà contra la sentència absolutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) davant el Tribunal Suprem (TS).