La Fiscalia porta l'absolució de Dani Alves al Suprem

La Fiscalia espanyola ha presentat aquest dimecres davant el Tribunal Suprem un recurs de cassació contra la sentència que absol Dani Alves d'un delicte d'agressió sexual per la presumpta violació a la discoteca Sutton de Barcelona. El Ministeri Públic considera que la sentència absolutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no està degudament fundada perquè fa una valoració "no racional" del judici i no valora la totalitat de les proves presentades, pel qual considera que el TSJC ha incorregut en una "arbitrarietat". Amb altres paraules, considera que s'ha jutjat "moralment" la víctima.

Es tracta d'un moviment ja anunciat el mateix dia de la sentència i ara és l'alt tribunal qui té l'última paraula. De moment, Alves ha quedat eximit d'un delicte d'agressió sexual contra una jove el desembre del 2022. El brasiler va estar a la presó més d'un any i va ser condemnat a quatre anys i mig de presó per l’Audiència de Barcelona, però el TSJC el va absoldre en considerar que hi havia "buits i imprecisions" en la sentència i va posar en dubte la fiabilitat del relat de la víctima.

La sentència del TSJC insisteix que en la resolució condemnatòria ja es feia referència a una possible "falta de fiabilitat" del testimoni de la víctima en la part del relat "objectivament comprovable" a través de gravacions en vídeo. Aquesta presumpta falta de fiabilitat també "afectava" altres fets que no van ser enregistrats, com ara la "negació d'una pràctica sexual corroborada amb molt alta probabilitat" per proves d'ADN. A més, el TSJC va afegir que la condemna acceptava la resta de la declaració -penetració vaginal no consentida- sense contrast amb altres proves, com la biològica.