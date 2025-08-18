Una coneguda marca de roba incorpora el català a l'etiquetatge

Nou pas endavant d'una marca amb el català. Les botigues de roba Natura inclouen a partir d'ara la llengua catalana a les etiquetes i l'embalatge dels seus productes, tal com ha anunciat el Departament de Política Lingüística a través de les xarxes socials. La marca Natura, fundada a Barcelona el 1992, compta actualment amb més d'una trentena de botigues repartides per Catalunya i un total de 200 per tot el món.
Més català a la roba
El sector de la roba incorpora el català de mica en mica. Primerament, Levis i Salsa Jeans van anunciar que el seu etiquetatge incorporaria la llengua catalana, i fa uns mesos una tercera marca de l'estil de les anteriors, Dockers, també ho feia. Segons ha informat el Departament de Política Lingüística, la marca nord-americana etiquetarà en català pròximament a petició del mateix Govern.
La mateixa conselleria havia avançat una altra marca que incorpora les etiquetes de cartó i també la web en català. Es tracta de la marca de roba de dona Florencia, amb 11 botigues a Catalunya i una a Palma. I encara hi havia una tercera incorporació. Les marques franceses de moda infantil i per a bebès Okaïdi-Obaïbi han inclòs recentment el català en l’etiquetatge tèxtil. També es pot trobar en català el web de venda en línia.
Els manuals en línia dels cotxes, en català
En un altre sector, el Departament de Política Lingüística ha anunciat fa unes setmanes que Audi és la dissetena marca de cotxes que ja ha publicat els primers manuals de propietari en línia. Des del Govern ja avancen que en els pròxims mesos hi haurà més marques i models que presentaran els manuals d'instruccions en la llengua catalana.
En total, ja són 17 marques de vehicles que disposen de manuals d'instruccions en línia en llengua catalana. A més d'Audi, la resta de fabricants amb aquesta inclusió del català són Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Nissan, Seat, Silence, Skoda, Tesla, Toyota i Volkswagen.