Tres empreses amb seu a Catalunya eliminen el català de la web

El català avança en el món dels negocis i bona prova és que en els últims mesos diverses empreses l'han decidit incorporar en alguns dels seus àmbits. Marques de roba han implementat la llengua catalana a l'etiquetatge, marques de cotxes també han assegurat la presència del català en manuals d'instruccions i fins i tot les cadenes de menjar ràpid han garantit el català en l'atenció al client.

Però també hi ha casos que representen tot el contrari i que demostren que queda feina per fer. L'últim InformeCAT de Plataforma per la Llengua ha denunciat que hi ha tres marques amb seu a Catalunya que han eliminat el català de les seves corresponents webs.

Les tres marques que han retirat el català de la web

Els casos més destacats són els gimnasos Metropolitan, la marca de cafè L’Or Espresso i l’empresa de roba Kaotiko BCN. En el primer cas, Plataforma per la Llengua va aconseguir que el 2021 s’incorporés l’opció en català. Metropolitan, amb domicili social a l’Hospitalet de Llobregat, acumula nombroses queixes per discriminació lingüística i, en aquest sentit, el pas enrere en la web indica una tendència més àmplia de deixadesa lingüística, segons l'entitat.

L’Or Espresso, amb seu a Mollet del Vallès, va canviar el format de la pàgina web perquè cada versió lingüística coincidís amb la respectiva versió estatal, per bé que en el cas de Bèlgica i Suïssa va crear dues versions diferenciades.

Pel que fa a Kaotiko BCN, l’empresa de Vilassar de Dalt va retirar el català en el transcurs d’un canvi d’agència. Avui dia, la reincorporació no s’ha produït malgrat que l’empresa s’hi va comprometre per escrit amb Plataforma per la Llengua.

L'InformeCAT radiografia la situació de la llengua

L'InformeCAT 2025 presenta dades rigoroses de diversos àmbits —sociodemografia, cultura i mitjans de comunicació, empresa i serveis, educació i cohesió social, justícia, oficialitat i reconeixement i internet i noves tecnologies— que aspiren a oferir una visió acurada de la realitat de la llengua.

La més destacada, però, és que el 82,4% de les persones que viuen a Catalunya opinen que el català és bastant o molt important per al progrés professional. Malgrat tot, l'informe revela que hi ha certa incongruència entre l'opinió generalitzada i els fets: una gran majoria veu important el català per créixer professionalment, però l'ús social de la llengua continua sota mínims.

Noves normes discriminen el català al món empresarial

Al món empresarial també cal millorar l'ús del català. El 2024 les institucions generals de l'estat espanyol i les de la Unió Europea van aprovar 218 normes que privilegiaven el castellà i relegaven el català als territoris catalanoparlants de l'Estat espanyol o a les institucions que els governaven. I d'entre aquestes disposicions, 61 incloïen clàusules que discriminaven la llengua catalana al món de l'empresa i de l'intercanvi comercial, segons es desprèn de l'InformeCAT.

Malgrat tot, un 82,4% dels residents a Catalunya consideren que el català és bastant o molt important per poder progressar professionalment. Ara bé, tot i aquesta realitat, encara queda molt de camí per recórrer en la normalització del català en l'àmbit laboral, conclou l'informe.