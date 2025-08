Educació millora les xifres de les places d'FP: 81.000 assignacions ja fetes en ple estiu

El Departament d'Educació i Formació Professional sap que té els focus apuntant cap a la conselleria, després de l'embolic amb la borsa de docents, i l'assignació de places d'FP per al curs vinent era una carpeta clau. Sobretot després que l'any passat la xifra de les més de 31.000 persones que s'havien quedat sense plaça per al setembre, a ple agost, indignés el sector educatiu. Els darrers mesos, l'executiu de Salvador Illa havia insistit que treballarien per tenir una situació millorada, aquest estiu, i les xifres els donen part de raó. Aquesta vegada s'han adjudicat ja 81.479 places, unes dades de "rècord", segons defensa la conselleria. En concret, els estudiants que van inscriure's al procés per cursar un grau mitjà o un grau superior i no han estat seleccionats enlloc són 14.840, la meitat que l'any passat.

En aquest sentit, des del Departament d'Educació i Formació Professional se subratlla que alguns dels alumnes que s'han quedat sense plaça ja estan matriculats també per cursar Batxillerat o altres estudis. Igualment, es matisa que les matriculacions que s'han ofertat a l'FP per al proper curs són 84.122. Aquesta és la xifra total, després que aquest any s'augmentessin més de 7.500 noves places de "formació professional, grau bàsic, itineraris formatius específics i programes de formació i inserció, ensenyaments artístics i esportius".

El procés d'assignació "totalment renovat" ara contempla que els estudiants que s'hagin quedat orfes d'assignació hagin d'esperar al 8 de setembre per a una segona oportunitat. Llavors es publicarà un mapa de vacants al web de la conselleria, per plantejar les opcions que han quedat lliures llavors. Tots els aspirants sense plaça rebran un correu electrònic també on se'ls informarà dels passos que tenen a l'abast.

