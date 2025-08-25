El PSC admet la dificultat per tenir pressupostos, però insisteix que treballen per complir els acords

El PSC ha iniciat aquest dilluns el curs polític amb la primera reunió de la Comissió Executiva del partit, un curs que estarà marcat pel compliment dels acords d'investidura amb ERC i els Comuns i que ha de permetre obrir la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026. Els republicans ja han avisat que sense avenços en el finançament singular no seuran a la taula de negociació, mentre que els Comuns han assegurat que no donaran "un xec en blanc" a Salvador Illa.
En una roda de premsa després de l'executiva, la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha subratllat la importància de tenir uns nous pressupostos i ha assegurat que el Govern "s'està treballant perquè així sigui". No obstant això, ha admès que "fàcil segurament no ho és" pel fet que els comptes, precisament, s'han de negociar "en paral·lel" amb els avenços dels acords d'investidura.
Moret ha destacat que la carpeta del finançament serà, segurament, la més complicada i la que "requerirà més temps", però ha afirmat que continua havent-hi un espai de "diàleg permanent" amb ERC i els Comuns. "Treballarem intensament des del diàleg per al compliment d'aquests acords", ha insistit.
De fet, aquest dimarts el Govern començarà a posar fil a l'agulla per a reforçar la Hisenda catalana, pas imprescindible per avançar cap a la recaptació fiscal, amb l'aprovació del decret que atorgarà l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) plena autonomia en matèria de personal i establirà la figura del contracte programa com a instrument de governança.
El paper de Montero en el finançament
Una altra pedra en el camí de la relació dels socialistes amb els republicans és el paper de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la negociació del finançament singular. Des d'ERC qüestionen que la condició de candidata a les eleccions andaluses no la fa la persona més adequada per pilotar les negociacions.
"No parlem de persones, parlem d'acords", ha assegurat Moret en un intent de treure el focus de la també vicepresidenta primera del govern espanyol. La portaveu dels socialistes catalans ha reiterat que el diàleg i la confiança amb els socis, en aquest cas amb ERC, continua existint.
Ampliació de l'Aeroport del Prat
D'altra banda, l'ampliació de l'aeroport del Prat també és una qüestió que rebutgen en les condicions que planteja el Govern els seus socis. Preguntada per la negativa d'ERC i els Comuns, Moret ha assenyalat que ambdues formacions "han marcat la seva posició respecte del Prat" des de l'inici. "Ja era un fet conegut", ha reblat la mà dreta d'Illa, qui també ha afirmat que aquesta qüestió "no té res a veure amb continuar tenint un espai de confiança i de treball conjunt per continuar avançant en els acords d'investidura".
Segons ha avançat Nació, el govern espanyol i ERC ja negocien la governança del Prat. El pacte entre el PSC i ERC per investir Illa afirma que "es promouran les modificacions en el marc legal actual" per crear un Consell Rector Aeroportuari de Catalunya que rellevi l'actual comitè de coordinació aeroportuària.
El PP "ha d'assumir les seves responsabilitats"
Quant als incendis que encara cremen l'oest d'Espanya, Moret ha subratllat la confiança dels socialistes en "l'estat de les autonomies de matriu federal" i ha assenyalat que les comunitats autònomes "han d'assumir les seves responsabilitats". En aquest sentit, ha criticat que el PP, partit que lidera totes les comunitats afectades pel foc, no ha respost amb "lleialtat institucional i solidaritat interterritorial".
"El que fa és que quan ha d'afrontar els fets, quan hi ha èxits els sumen a la seva gestió i, en canvi, quan hi ha errors, la culpa sempre és dels altres, en aquest cas de l'Estat", ha afegit. En aquest sentit, ha assenyalat també la importància d'abordar el canvi climàtic i ha valorat "molt positivament" el pacte d'estat que ha proposat el president espanyol, Pedro Sánchez.
Aprofitant l'arrencada del nou curs polític, Lluïsa Moret ha subratllat que estan treballant tant en la celebració de la Diada com en la Festa de la Rosa, a la Pineda de Gavà, que enguany tindrà lloc el pròxim diumenge 21 de setembre. Els socialistes catalans confien en la presència de Sánchez.