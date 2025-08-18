Junqueras adverteix el PSOE que «s'ha situat a anys llum» de l'aprovació d'uns pressupostos

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit aquest dilluns el PSOE que "s'ha situat a anys llum de la possible aprovació d'uns pressupostos". El líder republicà ha insistit en la necessitat de canviar el model de finançament i avançar "de manera decidida" en la recaptació fiscal abans d'iniciar una negociació pels comptes. "Han decidit no complir amb tots els compromisos previs que han de fer possibles uns pressupostos", ha afegit.
En declaracions a periodistes des de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que se celebra a Prada entre el 17 i el 24 d'agost, Junqueras ha afirmat que "si el model de finançament i la recaptació fiscal continuen caducades i segrestades pels interessos del govern espanyol o de la seva ministra d'Hisenda, doncs és impossible que els pressupostos siguin bons".
El líder dels republicans ha assenyalat directament María Jesús Montero, a qui ha acusat de "no complir els compromisos" en l'àmbit del finançament i de preferir "continuar treballant amb un model caducat". "No és la persona que més pot contribuir a generar els consensos necessaris perquè hi hagi nous pressupostos", ha assegurat.
En aquest sentit, ha insistit que "no hi haurà negociació fins que no es compleixin les negociacions anteriors", i ha assegurat que és el partit socialista el que ha de "decidir si vol uns bons pressupostos". "Potser és que no vol pressupostos", ha conclòs Junqueras. Precisament aquest dilluns Montero ha assegurat que presentarà els pressupostos del 2026 malgrat no tenir els suports necessaris. "Rotundament, sí", ha dit.
D'altra banda, preguntat pel pacte d'estat sobre canvi climàtic que ha posat sobre la taula el president espanyol, Pedro Sánchez, després dels greus incendis que afecten diversos territoris de l'Estat, Junqueras ha afirmat que el compromís d'ERC "contra l'emergència climàtica és absolut". A més, ha assenyalat que, a banda d'activitats com l'agrària i ramadera per a la prevenció d'incendis, també contribuiria "el fet que les comunitats autònomes governades pel PP no redueixin dràsticament els pressupostos destinats a apagar incendis".
57a edició de l'UCE
El president d'ERC ha atès els mitjans de comunicació després d'impartir una classe d'història sobre la guerra de Successió i els decrets de Nova Planta aquest dilluns durant la segona jornada de la 57a edició de l'UCE. Durant la seva conferència, Junqueras ha repassat les condicions econòmiques, polítiques i socials i les circumstàncies en què es trobava Catalunya després de la guerra de Successió.
Així, ha destacat que si el conflicte hagués acabat amb la victòria del bàndol aliat en territori català, "el sistema parlamentari i constitucionalista de Catalunya hauria evolucionat de manera més o menys paral·lela" al d'anglesos i holandesos. "Tots els temps han sigut complicats i, concretament per als catalans, molt complicats", ha conclòs.
Finalment, també ha reflexionat sobre la importància de conèixer la història i sobre demografia, "molt present en política" actualment. En aquest sentit, ha assenyalat la "intensitat extraordinària" del fenomen demogràfic i la pèrdua de població per la baixa natalitat. "S'ha iniciat un període en què els fluxos de població funcionen al contrari", ha apuntat després de recordar les migracions d'Europa cap a altres llocs del món.
El Liceu Renouvier de Prada serà l'epicentre de la política catalana fins al 24 d'agost. A l'UCE d'enguany, que combina cursos acadèmics, formació cultural, i hi participaran l'expresident Carles Puigdemont; el president del Parlament, Josep Rull; l'expresident Quim Torra, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. També es retrà homenatge a Salvador Espriu i Josep M. Llompart.