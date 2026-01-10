L'assetjament persisteix sobre Groenlàndia. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha garantit que la seva Administració farà "alguna cosa amb Groenlàndia", sigui "a les bones" o "a les males", en mig de les pressions per annexionar-se al territori autònom de Dinamarca al·legant motius de seguretat nacional per al seu país.
"Ara mateix anem a fer alguna cosa amb Groenlàndia, agradi o no agradi. Perquè si no ho fem, Rússia o la Xina s'apoderaran de Groenlàndia i no tindrem a Rússia o Xina com a veïns. M'agradaria arribar a un acord a les bones, però si no ho fem a les bones, ho farem a les males", ha declarat durant una reunió amb executius de companyies petrolieres a la Casa Blanca. El president estatunidenc, que ha declarat ser "fan de Dinamarca", ha explicat que "han estat molt amables" amb ell, però ha refusat la seva sobirania danesa sobre l'illa i ha defensat que Washington és qui l'ha de tenir: "Si la tenim, la defensarem", ha deixat caure, permeten entreveure que si no és de la seva propietat, poden deixar-la de banda o destinar menys esforços a l'hora de defensar-la davant un possible atac d'un tercer.
Reacció dels líders de Groenlàndia
Els líders dels partits groenlandesos, inclòs el primer ministre, Jens-Frederik Nielsen, han emès un comunicat conjunt després de les declaracions de Donald Trump en les que han assenyalat el "menyspreu" de Washington i han tornat a instar a treballar per la via de la diplomàcia.
"Volem recalcar una vegada més el nostre desig que s'aturi el menyspreu dels EUA pel nostre país. No volem ser estatunidencs, ni danesos, volem ser groenlandesos", han expressat, assegurant que estant "governants per la llei de l'autogovern i el dret internacional".
Els líders també han posat èmfasi sobre que el futur de Groenlàndia l'han de decidir els groenlandesos i que les converses sobre el futur de l'illa també ha de passar per un diàleg amb la població sense que cap altre estat interfereixi. Per aquesta raó, han exigit que es garanteixi un diàleg "estret i intens amb els aliats, avançar la reunió en el Parlament per garantir un debat polític just i exhaustiu, protegir el dret del poble en un moment inusual i complex, i desenvolupar les possibilitats d'aconseguir la seguretat" en tot el territori.