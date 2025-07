La Hisenda catalana no recaptarà l'IRPF fins més enllà de 2028

El full de ruta del Govern per al desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) no preveu que la Generalitat recapti tot l'IRPF fins més enllà del 2028. Així s'explica al pla director de l'ATC, elaborat conjuntament amb l'empresa Indra, i que marca les fites per muscular, en una primera fase, la Hisenda catalana en el marc de l'acord per al nou model de finançament. Segons ha explicat Departament d'Economia i Finances en un comunicat, es planteja que l'any 2027 l'ATC estigui en condicions d'assumir plenament "l'assistència de la campanya de la renda", i, l'any 2028, "l'aplicació tributària de determinades funcions en l'àmbit de l'IRPF". El pla, presentat en l'últim dia del termini anunciat, queda lluny de l'acord d'investidura signat entre el PSC i ERC, que establia que l'any 2026 la Generalitat havia de fer-se càrrec del 100% de l'impost sobre la renda.

La qüestió tributària va ser un dels punts de discrepància entre els socialistes i els republicans després de l'acord de la comissió bilateral del 14 de juliol. El pacte entre Estat i Generalitat, que posa les bases del nou model, deixava en l'aire tant el principi d'ordinalitat -que fa referència al model- com la gestió dels tributs, i concretament de l'IRPF. En les últimes setmanes, el Govern ja ha anat advertint que la recaptació total de l'IRPF suposa un repte, perquè implica redimensionar l'Agència Tributària per passar dels actuals 5.000 milions d'euros de recaptació fins als 30.000 milions, amb tot el que això implica en matèria de personal i infraestructura tècnica. Per això, ja es donava per descartat poder complir amb l'acord d'investidura en allò que fa referència a recaptar l'IRPF de l'exercici de 2025 l'any 2026. En el pla director, del qual se n'han presentat les línies mestres, ho certifica.

En aquest full de ruta es comença a concretar el calendari i es fa evident l'ajornament, necessari per poder disposar d'una ATC prou robusta per assumir la totalitat aquest impost. Es detallen tres fites, incloses totes en la primera fase del desplegament: en la primera, l'any vinent, l'Agència catalana "prestarà informació i assistència en la campanya de la Renda 2025 als sol·licitants de cita prèvia". L'objectiu, diu el pla, és que l'ATC sigui capaç d'assumir "la totalitat de l'assistència de la campanya del 2026", l'any 2027. Abans, però, caldrà incorporar més de 400 agents de reforç (en la campanya de 2024, feta l'any 2025, se n'han incorporat 102). Per assumir tota l'assistència, l'any 2027, caldrà contractar temporalment més de 700 agents per arribar a 360.000 contribuents. A banda, també caldran noves oficines i una adaptació tècnica i de continguts per facilitar l'assistència durant la campanya.

La segona fita del pla director preveu que en la campanya de la Renda de 2025 la identitat corporativa de l'ATC estigui present en la documentació que es facilita a la ciutadania, i que l'accés al servei es pugui fer, també, a través de l'idCat Mòbil, com ja es pot fer en bona part de les sol·licituds de la Generalitat. És en la tercera fita prevista on s'estableix que l'ATC "col·laborarà en l'aplicació de tributs i en la revisió dels actes" i tindrà presència d'identitat visual en les comunicacions i actes administratius adreçats als contribuents. "La previsió és assolir aquesta fita en la campanya de la Renda de 2027, l'any 2028", diu el comunicat. És a dir, la Generalitat ajorna la gestió de l'IRPF fins a l'any 2028. En aquest tercer estadi, més complex, caldrà contractar encara més personal, amb caràcter estructural, i obrir més oficines per atendre "amb plenes garanties" els contribuents.