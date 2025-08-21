Aliança Catalana fitxa un periodista històric de TV3 com a cap de premsa

Fitxatge d'un periodista històric de TV3 a les files d'Aliança Catalana. El mitjà XCatalunya -afí a la formació d'extrema dreta- ha anunciat que el nou cap de premsa del partit de Sílvia Orriols serà Eduard Berraondo, comunicador que ha ocupat diferents càrrecs dins la televisió pública catalana. Una de les últimes responsabilitats havia estat com a cap de premsa de l'Assemblea Nacional Catalana.
Graduat en ciències de la informació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Berraondo va ser una cara visible dels esports dels mitjans públics catalans en els seus primers anys de vida. El 1983 va ser nomenat cap d'esports a Catalunya Ràdio i posteriorment va passar a ser periodista esportiu a TV3.
A la televisió pública catalana va ser director d'esports dels informatius, presentadors d'esports al Telenotícies vespre i també va conduir i dirigir diversos programes com Gol a gol, Tot l'esport o Temps de neu. També va cobrir esdeveniments com els Jocs Olímpics, la Superbowl o tornejos de tenis com el Roland Garros o Wimbledon.
Si bé es va apartar durant uns anys dels mitjans, Berraondo va tornar el 1993 a TV3 i el 1998 es va incorporar a Televisió Espanyola. Allà va dirigir i presentar programes com Estadio 2 o Gol Nord. Amb l'entrada del nou segle va ser director de La tarda de COPE fins al 2003, quan va fitxar per Onda Cero.
Berraondo també va se responsable del projecte Canal Català fins al 2008, quan va ser nomenat conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a proposta de l'extinta Convergència i Unió (CiU). A l'ens públic va ser-hi fins al 2012 i un any després va dirigir i presentar el programa L'illa de Robinson al canal del Punt Avui. Entre 2020 i 2022 va ser director de comunicació de l'ANC, sota la presidència d'Elisenda Paluzie.