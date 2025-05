Aliança, un any després del 12-M: la ultradreta independentista creix camí de les municipals

Va ser una novetat, però en cap cas una sorpresa. Quan la distribució d'escons de la nit electoral del 12-M de l'any passat en va concedir dos a Aliança Catalana, ningú podia dir que constiuïa una irrupció inesperada. Amb Sílvia Orriols com a candidata per Girona -responsabilitat que compatibilitzava amb l'alcaldia de Ripoll des del juny del 2023-, la ultradeta independentista aconseguia entrar al Parlament en una tendència que, segons les enquestes, no té marxa enrere. En quina situació es troba Aliança un any després dels comicis? Quins reptes afronta i quines perspectives té de cara al nou cicle electoral? Es veurà beneficiada per la moció de censura fallida a Ripoll? Aquestes són les claus.

Trajectòria ascendent

En l'etapa de consolidació del projecte, la ultradreta independentista feia soroll, però se'n coneixien pocs detalls sobre el funcionament intern. Aquesta sèrie de reportatges a Nació va aportar llum sobre la fundació del partit i els personatges claus -bona part d'ells, en segona fila i sense projecció pública- en l'engranatge. De moment, l'aterratge al Parlament ha ajudat la formació d'Orriols a tenir presència mediàtica -ha estat entrevistada als mitjans públics- i a veure com les enquestes disparen les perspectives. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), per exemple, assenyala que pot créixer fins als deu escons. L'ascens va en detriment de les opcions de Junts.

Batalla municipal

És precisament amb el partit de Carles Puigdemont que la ultradreta independentista competeix quan mira d'ampliar les costures. L'episodi de la moció fracassada a Ripoll, de fet, va encetar la competició entre les dues formacions. L'epicentre de la pugna arribarà el 2027, amb les eleccions municipals. No només a la capital del Ripollès, sinó també en ciutats mitjanes com Manresa, ara en mans d'ERC. També en places rellevants de la demarcació de Lleida hi haurà competició. L'existència d'Aliança ha motivat que Junts hagi posat més l'accent en el discurs sobre la immigració, on la ultradreta aplica la xenofòbia discursiva des de tots els faristols dels quals disposa.

Xenofòbia des del faristol

Des del Parlament, Orriols no ha variat ni un centímetre el discurs sobre la immigració, que li ha valgut més d'un toc d'atenció per part del president del Parlament, Josep Rull. El cordó aplicat contra l'extrema dreta no ha estat sempre infranquejable -la resta de partits acusen Junts d'haver-se'l saltat, amb la conseqüent alerta de l'anomenat pacte antifeixista-, i bona part de les receptes que ha declamat la cap de files d'Aliança entronquen amb bona part del programa desplegat en l'anterior legislatura per Vox. Un any després de les eleccions, la ultradreta independentista es troba en ascens -es va encarregar de celebrar la victòria de Donald Trump- camí de les municipals.