Els Comuns esperen frenar l'ampliació de l'aeroport abans de negociar els pressupostos amb Illa

Els Comuns esperen "aturar" el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat abans de "trobar-se en la situació" d'haver-lo de convertir en una línia vermella a l'hora de negociar nous acords amb el Govern, com el dels pròxims pressupostos. "Farem tot el que estigui a les nostres mans i activarem totes les vies per evitar aquest despropòsit", ha afirmat en una entrevista a l'ACN la coordinadora del partit, Candela López. Així, la dirigent dels Comuns s'ha compromès a treballar perquè Catalunya disposi d'uns nous comptes l'any vinent, però ha avisat el Govern que "no s'ha d'equivocar de prioritats". "Ha de complir els acords i no girar a la dreta, perquè això podria canviar el marc d'entesa", ha advertit.
La coordinadora ha recordat a Illa que ha de complir els acords d'investidura pendents si vol el seu suport per aprovar els pròxims pressupostos. Entre d'altres, López ha mencionat la creació del cos d'inspectors pel compliment de la llei de contenció de rendes del lloguer, la unitat contra els desnonaments o el registre de grans tenidors. La dirigent ha reclamat a l'executiu que "no s'equivoqui amb les prioritats" i que "passi dels fets a les paraules". "El Govern ha de complir, però no només perquè siguin compromisos amb ERC i Comuns, sinó perquè la ciutadania necessita respostes de manera urgent", ha asseverat.
Preguntada per si l'ampliació del Prat serà una línia vermella a l'hora de negociar els comptes de l'any que ve, López s'ha limitat dir que volen "aturar" el projecte abans de "trobar-se en la situació" de condicionar els acords amb el Govern. "Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè no tiri endavant", ha subratllat. De fet, la coordinadora ha esmentat l'ofensiva que els Comuns han iniciat a Europa per evitar l'ampliació, i ha recordat que la Comissió Europea (CE) ja va donar un toc d'atenció a Catalunya amb el procediment d'infracció obert per les compensacions pendents de la primera ampliació del Prat, que va afectar espais protegits per la xarxa Natura 2000.
La dirigent dels Comuns ha remarcat que el projecte d'ampliació presentat per Illa a principis de juny "està buit de compromisos concrets" i que no deixa clar quin és el paper que han de jugar les diferents institucions implicades. "Per això dic que hem d'anar veient com avança aquesta proposta", ha indicat. En tot cas, López ha remarcat que la voluntat dels Comuns és que Catalunya tingui pressupostos el 2026 i que treballaran perquè sigui així. "Entenem que són una eina primordial per poder tirar endavant les polítiques socials, però evidentment el que demanem al Govern és que no es despisti amb les prioritats", ha insistit.
Finançament singular
Sobre el finançament singular, López ha assegurat que “remaran” perquè aquest sistema es faci efectiu "com més aviat millor" i ha instat Illa a “respectar” l'acord amb ERC, sobretot pel que fa al principi d'ordinalitat, que ha generat discrepàncies entre Estat i Govern. "La Generalitat ha de defensar els seus interessos davant del govern espanyol", ha exigit. López també ha carregat contra les crítiques al finançament per part de comunitats autònomes governades pel PP. "El que demostren amb aquesta actitud és simplement el seu anticatalanisme. I ho fan de manera molt clara, perquè aquesta mesura beneficiarà a moltes altres autonomies", ha lamentat.