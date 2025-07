Els Comuns avisen que només donaran suport als pressupostos si el Govern compleix amb «les prioritats»

Els Comuns han avisat que només donaran suport als pressupostos del 2026 si el Govern compleix amb "les prioritats". "La nostra posició dependrà de la voluntat del Govern de complir amb les prioritats, que són l'habitatge, la millora del transport públic i l'aposta pels serveis públics en educació i salut", ha assegurat aquest dimarts el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid. El portaveu ha aprofitat la roda de premsa per fer balanç de l'any polític i ha criticat que el Govern "està despistat" amb les seves prioritats. Cid ha assenyalat que l'executiu de Salvador Illa "està suspès" en la gestió de Rodalies i ha dit que han demanat la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, perquè doni explicacions sobre els serveis alternatius que es donaran durant el tall de l'R3 a partir de setembre. A banda, el portaveu s'ha referit a la situació a la Franja de Gaza, que ha titllat de "gran infàmia". "S'estan matant nens i nenes de fam i ja hi ha més de 60.000 persones assassinades per Israel", ha lamentat el portaveu, que ha exigit al Govern que "faci més passos" per acabar amb aquest "genocidi".