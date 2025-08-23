Gamarra titlla Sánchez d'«incompetent» i Patxi López els acusa de «zero utilitat»

És un estira-i-arronsa constant, un no parar. Durant aquest dissabte al matí ha sortit Cuca Gamarra, per part del PP, i Patxi López, per part del PSOE, per llençar-se els plats pel cap. Els dos dirigents han acusat el bàndol contrari: López ha assenyalat al PP d'utilitzar els "recursos de sempre" amb els incendis, "la mentida i els insults". I, per altra banda, des de Logronyo, Gamarra ha acusat Pedro Sánchez d'"incompetència" en la gestió dels focs que colpegen part de l'Estat.
Dels socialistes cap als populars
Per López, el PP pràctica una política d'"utilitat zero i de bronca" constant. "La seva única obsessió és fer fora a Pedro Sánchez, aquesta és l'aportació del PP mentre el president del govern espanyol proposa un pacte d'Estat" per abordar la problemàtica, ha dit. En la línia de "fer soroll" per part del principal partit a l'oposició, ha posat d'exemple la seva petició de compareixença de ministres al Senat per la setmana vinent, "sense que s'hagin acabat d'apagar els incendis i sense tenir les dades definitives".
"Si realment els importés el que ha passat i què hem de fer perquè no torni a succeir, els primers que haurien de comparèixer són els presidents de les comunitats autònomes, que són els que tenen les competències", ha reblat el representant socialista.
D'altra banda, també ha volgut rebatre l'acusació de l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat quan va dir que el govern espanyol no invertia fons per combatre els incendis. "És mentida, 253 MEUR han anat directament a les comunitats autònomes per tal que invertissin en prevenció i en combatre incendis".
Durant la seva intervenció, López ha defensat l'acció de l'executiu en la gestió dels incendis: "El Govern no ha ordenat apagar el foc amb ideologia, sinó que ha enviat tots els mitjans que tenia al seu abast: la UME, l'exèrcit, la policia i totes les ajudes dels països de la UE que estan sobre el terreny". En canvi, ha afegit, la ideologia sí que "pot ajudar a combatre les causes dels incendis o alimentar-la". Per al portaveu socialista "la ideologia és negar el canvi climàtic com fa Vox i que el PP compra".
I dels blaus cap als vermells
Per altra banda, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha criticat el govern de Pedro Sánchez per la gestió dels incendis que afecten Espanya aquest estiu. La popular creu que la comissió interministerial és "una cortina de fum" que "arriba tard i sense mesures concretes". A més, denuncia la falta de mitjans aeris i l'absència d'un mecanisme nacional de Protecció Civil. Per tot això, titlla el president "d'incompetent". En declaracions als mitjans, Gamarra ha titllat el Sistema Nacional de Protecció Civil de "fracàs" perquè "hauria d'estar funcionant des de fa anys".
La popular ha posat l’accent en la falta de mitjans aeris per afrontar les emergències. Ha remarcat que el Tribunal de Comptes ja va advertir fa anys que gran part de la flota estatal estava obsoleta, i ha subratllat que avui només deu dels divuit avions FOCA poden operar. A més, ha denunciat que la substitució d’aquests aparells no es completarà fins al 2030.
La portaveu popular també ha criticat la gestió dels fons europeus Next Generation destinats a la prevenció i gestió forestal. "A un any que expiri el termini, només s’ha executat el 20% dels 401 milions disponibles; més de 320 milions estan paralitzats", ha assegurat.
Manifestacions al País Basc
D'altra banda, Gamarra ha qualificat de “vergonya” les escenes viscudes aquest divendres als carrers de Bilbao, en referència a la manifestació en suport als presos d'ETA. Segons la popular, "en una democràcia plena el govern hauria de garantir la dignitat de les víctimes i evitar la seva humiliació", en lloc de "tenir com a socis els testaferros dels terroristes", fent referència a Bildu.
En aquest sentit, ha defensat la derogació de l’actual llei de memòria democràtica per impulsar una "llei de concòrdia" redactada i ratificada "pels demòcrates". Gamarra també ha explicat que el PP ha registrat al Congrés una proposició no de llei per reformar la regulació dels indults i prohibir que siguin concedits a condemnats per delictes de terrorisme, corrupció, atacs a la integritat territorial de l’Estat o delictes contra menors.