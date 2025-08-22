L'espanyolisme s'activa per protegir els comerços que no atenen en català

La polèmica lingüística torna a primera plana amb una gelateria del barri barceloní de Gràcia com a protagonista. L'espanyolisme polític i mediàtic ha activat la maquinària per protegir els comerços que no atenen en català arran de l'establiment que va dir "maleducada" a la parella d'un conseller municipal d'ERC per dirigir-se en la llengua pròpia del país.
El cas es remunta a diumenge, quan Guillem Roma, conseller d'ERC al districte de Gràcia, compartia la discriminació patida durant la Festa Major de Gràcia. Però la realitat és que Helados Dellaostia ja acumulava un seguit de ressenyes negatives que tenien a veure amb la seva bel·ligerància contra el català.
Però el fet diferencial respecte a altres denúncies de catalanofòbia és que precisament no es va quedar en la queixa pública. L'endemà que transcendissin els fets, la gelateria va trobar-se amb un "decorat" diferent de l'habitual a les persianes: una pintada ben gran que deia "Feixistes de merda" i envoltada d'adhesius amb el text "Aquest local no respecta el català".
PP i Vox demanen que l'Ajuntament actuï
El que seria una acció reivindicativa sense generar cap desperfecte al local ha estat ràpidament utilitzat per l'espanyolisme. PP i Vox han denunciat la suposada "vandalització" de la gelateria i han demanat que l'Ajuntament de Barcelona actuï. Totes dues formacions asseguren que l'establiment ha rebut "atacs" i una "campanya d'assetjament" per atendre en castellà a una clienta. Cosa que és mentida, perquè la realitat és que el treballador va increpar la clienta per, precisament, parlar en català.
Sigui com sigui, el grup de Daniel Sirera demana un protocol municipal de protecció i suport als comerços o propietaris "afectats" i proposa fins i tot presència policial. La iniciativa requereix reforçar la coordinació amb els cossos de seguretat per actuar davant amenaces o vandalisme, amb sancions administratives per qui ho dugui a terme. Els populars també volen que la Guàrdia Urbana actuï "d'ofici" davant de missatges que "promoguin amenaces o incidint a agressions" i els portin a la fiscalia o el jutjat.
Per altra banda, Vox exigirà al consistori que es personi com a acusació popular en processos judicials per defensar particulars i comerciants que hagin estat "assenyalats i amenaçats per l'ús legítim de l'espanyol en la seva vida diària o en els seus negocis". La formació d'extrema dreta també ha tirat pel dret anunciant la creació d'una "Oficina per a la Llibertat Lingüística" des de la qual vol donar suport a qui rep "amenaces" per fer servir el castellà.
L'espanyolisme mediàtic també s'ha fet ressò del cas. Crónica Global titulava "Assetjament 'indepe' a la millor gelateria de Barcelona per atendre en castellà" i El Mundo feia una crònica sobre "l'atac de l'independentisme a un negoci per un gelat de maduixa". Clarín, un dels mitjans més importants de l'Argentina, també n'ha parlat, ja que el propietari de la gelateria és del país sud-americà. Òbviament, centenars d'argentins han sortit en defensa del seu compatriota.
Plataforma per la Llengua parla d'un cas d'odi
Per Plataforma per la Llengua, PP i Vox actuen amb "mala fe" davant el que consideren un clar cas "d'odi i catalanofòbia". Així ho expressa Òscar Escuder, president de l'entitat, que en declaracions a Nació recorda que l'establiment no ha actuat per desconeixement de l'idioma, sinó per la negativa a atendre'l. "PP i Vox haurien de mirar de fer complir totes les lleis, encara que no els agradin", sentencia Escuder.
Sobre la protesta amb pintades i adhesius, Escuder es mostra favorable a qualsevol campanya "pacífica" davant comportaments discriminatoris amb el català. Amb tot, el president de Plataforma per la Llengua recorda que la pressió lingüística ha d'anar per dues bandes: mantenir el català sempre, en qualsevol tracte de cara al públic; i forçant a les administracions perquè actuïn.
"Cap racisme i cap xenofòbia, però qui ve a Catalunya s'ha d'integrar i saber que hi ha una llengua en la qual s'ha d'atendre", sentencia Escuder. L'entitat demana incidir en les sancions per evitar que els casos de discriminació lingüística es multipliquin: "Només que se'n posin unes poques, tots els negocis es plantejarien deixar d'incomplir la llei". Per ara, l'Ajuntament de Barcelona només ha dit que la llei lingüística s'ha de complir i que ha defensat crear instruments per aconseguir-ho, però no ha especificat si prendrà alguna mesura contra l'establiment.