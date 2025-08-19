Resposta a la gelateria catalanòfoba de Gràcia: pintades i adhesius de protesta

Continua la polèmica amb la gelateria catalanòfoba de Gràcia. Les portes de l'establiment es troben aquest dimarts amb algunes pintades i adhesius de protesta. A la tanca es pot llegir "Feixistes de merda", mentre que prop del cartell hi ha diversos adhesius que diuen "Aquest local no respecta el català" acompanyats de pintades en el nom del local.
Cal recordar que Guillem Roma, conseller d'ERC al districte de Gràcia, va denunciar a través de la xarxa social X (antic Twitter) que la seva parella ha estat discriminada per parlar català a un treballador de la gelateria Helados Dellaostia.
Al missatge, el conseller reprodueix les paraules que li ha respost un dels treballadors de l'establiment a la seva dona quan ha parlat en català: "L’ha increpat amb ganes de provocar dient-li que era una maleducada per parlar en català perquè estàvem al “Reino de España”. Roma i la seva parella han posat una reclamació i, a més, han recordat la importància de denunciar públicament aquestes situacions de discriminació lingüística.
Les ressenyes a Google sobre experiències semblants
Aquest cas de discriminació lingüística no és l'únic en què s'ha vist involucrada la gelateria. De fet, molts altres usuaris denuncien a les ressenyes de Google de l'establiment un tractament semblant per parlar en català. Així ho mostren les captures de pantalla d'algunes de les ressenyes de la gelateria, altres persones denuncien que no han sigut ateses en català o que els rètols no estan en aquesta llengua.
Comentaris als quals la gelateria ha contestat, en castellà, que "lamentem que no t'arribi amb el castellà (et recordo que és un dels idiomes oficials d'aquesta comunitat), "els rètols estan en català, hauries d'anar a l'oftalmòleg" o "ho intentem en català quan ens toca atendre clients educats i cordials".