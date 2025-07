Un exdiputat del Parlament denuncia discriminació lingüística: «M'ha enviat a la merda»

Nova denúncia de discriminació lingüística, en aquest cas amb un exdiputat del Parlament com a víctima. El filòleg i polític català Antoni Strubell ha compartit l'episodi que ha viscut aquest dimecres amb un repartidor de paqueteria que l'ha acabat "enviant a la merda" després de demanar-li que li parlés en castellà.

Strubell ha detallat que els fets han ocorregut al voltant de dos quarts d'onze del matí d'aquest dimecres. El repartidor de l'empresa GLS no trobava resposta a l'Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols i l'exdiputat s'ha ofert per fer-los arriba el paquet. "M'ha exigit que li parlés espanyol i m'ha insultat greument: m'ha enviat a la merda", ha detallat Strubell, que ha mencionat a l'empresa a través de les xarxes socials.

Resposta de l'empresa i suport de Plataforma per la Llengua

Davant la viralitat de la publicació, la resposta de GLS no ha tardat a arribar. L'empresa de repartiment ha assegurat que el cas s'ha traslladat al departament corresponent per a la seva revisió "per evitar que torni a passar". A banda, GLS ha presentat les disculpes i ha dit que seguiran treballant perquè els clients gaudeixin de la millor experiència.

Aquest repartidor de @GLS_Spain m'ha insultat greument quan m'hi he aproximat oferint-me x ajudar amb un lliurement a l'Escola Ardenya de SFGuíxols (avui, 11.35am). "Me hable en español" i "a la mierda" m'ha dit. Què fareu GLS? @llenguacat @Guixols @mossos pic.twitter.com/u99mL1PK68 — ToniStrubellTrueta🎗️República Catalana (@tonistrubellt) July 30, 2025

Per altra banda, Plataforma per la Llengua ha demanat a Strubell que faci arribar la denúncia a l'espai de defensa dels drets lingüístics. "Anotarem el cas, t'orientarem si ho necessites i en farem seguiment! Gràcies per defensar la llengua!", ha escrit l'entitat a través de xarxes socials.

Qui és Antoni Strubell?

Antoni Strubell (Oxford, 1952) és un filòleg i polític català. De 2010 a 2013 va ser el president de Solidaritat Catalana per la Independència i a la legislatura de 2010 a 2012 va ser un dels quatre diputats que va aconseguir la formació en una candidatura que liderava l'actual president del Barça Joan Laporta.

Actualment, encara es manté en la política fora de les institucions com a membre de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), on és un dels membres del secretariat nacional. També és coordinador de la Comissió de la Dignitat, una iniciativa per recuperar els documents catalans espoliats per Franco i dipositats a l'arxiu de Salamanca. Entre altres reconeixements, el 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi.