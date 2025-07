El temps d'aquest dijous 31 de juliol: la temperatura comença a pujar però els ruixats no desapareixen

La jornada de dimecres tindrà el sol com a protagonista acompanyat d'una lleugera pujada dels termòmetres, malgrat això, els ruixats no desapareixen, tot i que es desplacen a la tarda. L'augment de les temperatures es mantindrà fins a finals de setmana, però sense arribar a valors desorbitats.

Després d'uns dies amb pluges a la matinada, aquesta nit no n'hi haurà i el matí el cel serà serè i assolellat. Tot i això, hi haurà núvols baixos al litoral i al prelitoral central, així com a punts de la Catalunya central fins a primeres hores del matí. A partir del migdia, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est.

#PrediccióDemà



☀️ Predomini de l'ambient assolellat

🌦️ Ruixats al quadrant NE a la tarda

🌡️ Temperatura lleugerament més alta



Per a més informació: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/VMzE4mzOEK — Meteocat (@meteocat) July 30, 2025

A la tarda, es mantindran els núvols en alguns punts del país i el cel seguirà assolellat a l'oest de Catalunya. A l'est, a partir del migdia s'esperen alguns ruixats a l'interior del quadrant nord-est i a punts del Pirineu, sobretot al sector oriental. Seran d'intensitat feble o puntualment moderada i acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 29 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 30 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de disset graus que pujarà fins als 35 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 21 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.