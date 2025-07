El Consell d'Europa denuncia maltractaments a les presons catalanes

El Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, que depèn del Consell d'Europa, ha denunciat que s'estan produint pràctiques de "maltractaments" per part dels Mossos i els funcionaris a les presons catalanes, i ha exigit que s'apliqui un protocol de "tolerància zero". A més, alerta d'un ús inadequat de la fixació mecànica, tant entre els reclusos com en els centres de menors, i reclama buscar alternatives, com consta en l'informe que ha fet públic aquest dijous sobre el tracte que es dona a les persones detingudes en comissaries, centres penitenciaris i centres de menors de Catalunya. El Comitè, que s'encarrega de prevenir pràctiques de tortura, va visitar Catalunya entre el 25 de novembre i el 5 de desembre de 2024.

Arran de la visita, l'organisme ha admès "preocupació" per algunes denúncies de maltractaments per part dels Mossos i d'alguns reclusos. Tot i que la majoria dels entrevistats asseguren que reben un tracte correcte per part dels agents, hi ha hagut "diversos" individus que van denunciar "maltractaments físics" com bufetades, cops de puny i cops de porra durant la detenció o durant el trasllat a la comissaria. L'informe, al qual ha tingut accés Europa Press, alerta que les persones detingudes habitualment són sotmeses a exàmens mèdics pertinents "emmanillades" i en presència dels Mossos, una pràctica que, segons el Comitè europeu, s'hauria d'acabar. També denuncia que les cel·les de detenció policial dels Mossos tenen "males condicions materials".

"Les autoritats han d'intensificar els seus esforços per oferir més activitats de rehabilitació als presos en règim tancat i reduir l'ús desproporcionat de mesures de contenció com l'emmanillament sistemàtic de certs presos durant tots els moviments fora de la cel·la", recomana l'organisme. També es posa el focus en la fixació mecànica d'alguns presoners, perquè es considera que és "problemàtica" i que pot suposar un "risc de maltractament". Com a exemple, assenyala que hi ha reclusos que són retinguts de bocaterrosa i reben injeccions intramusculars a la força per part de personal sanitari. "La fixació mecànica s'ha d'abolir i, si s'aplica, ha de ser en un entorn mèdic", apunten, tot i que animen les autoritats a explorar alternatives com ara enviar els presoners violents a cel·les protegides perquè no puguin fer-se mal.