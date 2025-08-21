TMB veta una empresa ferroviària per suposats vincles amb Israel

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha vetat l'empresa Alstom per "atemptar contra els principis establerts en la llei de contractes del sector públic" i la companyia, d'origen francès, ha impugnat el concurs públic. Des de TMB volen adquirir 39 nous trens per a la xarxa de metro i segons Alstom se li veta la participació per suposats vincles amb Israel.
En un comunicat, Alstom explica que hi ha uns plecs que deixen fora de la licitació una sèrie d'empreses que apareixen en un llistat de l'ONU i assegura que aquesta conté informació "errònia", que ha sol·licitat formalment que s'elimini diverses vegades. "Alstom no té cap activitat dins ni relacionada amb els territoris palestins ocupats", insisteix la companyia.
Alstom remarca que està "fermament compromesa" amb els principis dels drets humans i la responsabilitat social corporativa i que manté "rigorosos estàndards ètics" allà on té presència. "La participació d'Alstom en qualsevol projecte compleix, com no podia ser d'una altra manera, amb la legislació internacional aplicable en matèria de drets humans", afegeix.
Compra de 39 trens
Coincidint amb el centenari del metro, TMB va anunciar que licitaria la compra de 39 nous trens per augmentar la capacitat i freqüència del servei. La licitació es va llançar a finals de juliol i preveu fins a 331 milions d'euros d'inversió. En un principi, l'adjudicació s'ha de resoldre durant la primavera del 2026 i la previsió és que els primers trens arribin durant el 2029. Cal recordar que Alstom ja ha fabricat anteriorment metros per a TMB.
TMB ha rebut el recurs, però no dona detalls
Fonts de TMB han confirmat que el passat 14 d'agost van rebre el recurs d'Alstom, però diuen que estan pendents que es reuneixi el seu comitè de contractació per fer l'acta formal corresponent. És per aquest motiu que, per ara, l'empresa gestora del metro no dona més detalls. Així mateix, explica que el Tribunal de Contractació del Sector Públic haurà de decidir sobre el que demana l'empresa francesa.