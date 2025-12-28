El temps d'aquest dilluns 29 de desembre: tornen les pluges

Els avisos per pluges intenses, vent i neu que han protagonitzat el temps aquests dies al país no tornaran per l'inici de setmana, però sí que ho faran les pluges, tot i que no amb la mateixa intensitat. El temporal, que aquest diumenge ja ha disminuït, ha incrementat prop d'un 25% les reserves d'aigua al pantà de Sau i més d'un 15% a l'embassament de Darnius-Boadella.
Davant els avisos per la crescuda dels rius d'aquest cap de setmana, la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha advertit que seguirà havent-hi rius bastant cabalosos "uns dies" malgrat acabar el temporal a Catalunya. Els cabals "encara són bastant elevats i es mantindran així encara uns dies" a la Muga, el Fluvià, el Ter i la Tordera, i en grau més baix en el Besòs i en el Llobregat.
Tot i això, aquest dilluns fins a migdia el cel estarà cobert o molt ennuvolat en general, tret del terç nord on es mantindrà poc o mig ennuvolat. Fins a primera hora del matí s'espera precipitació a punts de la meitat est, especialment a punts del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava, si bé de forma més dispersa també afectarà altres punts de l'interior, preferentment de la meitat nord.
Al llarg del matí la precipitació, en forma de ruixats dispersos, minvarà i es restringirà a punts del litoral i prelitoral, més probables al sector central i sud, tot i que encara és possible alguna precipitació feble i aïllada a altres punts de l'interior.
Al llarg de la tarda, però sobretot a partir del vespre, la nuvolositat minvarà de nord a sud deixant el cel poc ennuvolat. La precipitació continuarà minvant durant la tarda i només s'esperen alguns febles ruixats de distribució molt irregular a punts del litoral i prelitoral sud i central. Tot i que durant la jornada no veurem el sol, al final del dia ja no s'espera precipitació.
La temperatura anirà a la baixa. Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 15 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 14 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujarà fins als 14 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 8 graus de mínima que podran arribar fins als 16 °C segons la previsió.