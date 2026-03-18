Dos guàrdies civils, a judici per vexar un home per parlar en català: «Em vaig sentir humiliat»

Un ciutadà flamenc ha assegurat aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona que es va sentir "humiliat i ofès" per dos guàrdies civils de l'aeroport del Prat el desembre del 2019 a qui no els va parlar en castellà. Segons ell, els agents el van instar a parlar en castellà, tot i que ell els va dir que no parlava aquesta llengua, sinó que parlava català, anglès, alemany, francès i neerlandès, que és la seva llengua materna. Els agents, amb el suport de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, han negat haver-li exigit parlar castellà, mentre que l'acusació particular, amb el suport de Plataforma per la Llengua, demana 6 anys i 10 mesos de presó pels agents per delicte d'odi, falsedat documental i coaccions.
Segons ha explicat Kris Charlier, de 76 anys, durant el judici, els fets van tenir lloc a les 4.30 de la matinada del 9 de desembre del 2019, quan l'home era a la Terminal 2 de l'aeroport per agafar un vol de Ryanair cap a Brussel·les per visitar els seus fills i nets a la ciutat flamenca de Bruges. Quan va anar a creuar l'arc de seguretat, els vigilants de seguretat privada van detectar que duia alguna cosa sota la roba i li van dir que l'ensenyés. L'home duia una bossa recol·lectora per colostomia a conseqüència d'una intervenció quirúrgica per un càncer de còlon un any abans. Ho va explicar al guàrdia de seguretat tot dient-li que no li era agradable ensenyar-ho en públic per pudor. Però el vigilant li va insistir que li mostrés la bossa.
Segons han declarat dos vigilants, li van dir que anirien a una sala privada per mostrar la bossa, però abans li farien un control de detecció d'explosius, com marca el protocol. Segons la fiscalia, l'home estava molt alterat, cosa que ell ha negat, i per això els vigilants van demanar la presència de la Guàrdia Civil. El passatger ha explicat que finalment va cedir i es va descordar els pantalons, es va aixecar el jersei i la samarreta i va mostrar la bossa. Ja havien arribat els guàrdies civils, un agent i una agent, i li van demanar la documentació per denunciar-lo per "pertorbació de l'ordre públic".
"Això és Espanya i aquí parlem espanyol"
L'home ha relatat que els agents van dir-li que els parlés en castellà perquè no entenien el català. L'home els va dir que no parlava castellà i que li costava entendre'l perquè va néixer a Bèlgica. Els va respondre que podia parlar neerlandès, anglès, francès i alemany, a banda de català perquè residia des del 2015 a Bigues i Riells (Vallès Oriental). Els guàrdies li van preguntar on era aquell municipi, i quan van saber que era a Catalunya li van dir: "Això és Espanya i aquí parlem espanyol".
Els agents li van preguntar per la bossa, i l'home els ho va explicar. Els policies el van conduir a una sala petita on hi havia quatre agents més. Li van ordenar que es tornés a despullar de cintura en amunt per mostrar la bossa. També li van escorcollar l'equipatge, tot i que ja havia passat l'escàner de seguretat, i li van desembolicar tots els regals de Nadal que havia comprat per a la seva família, per si portava algun "objecte perillós o sospitós".
Els vigilants de seguretat, els agents acusats i altres guàrdies civils que van presenciar els fets han explicat que el protocol estableix que qualsevol persona que porta una bossa de femta ha de passar a una saleta privada per ser escorcollat. Un dels agents de la sala, que ha assegurat que parla francès nadiu, va intentar parlar-li en aquesta llengua, però el passatger ha dit que no creu que el policia pogués mantenir una conversa. Els guàrdies civils i els vigilants han explicat que van intentar parlar amb ell amb francès o anglès, però l'home seguia sense fer-los cas i fins i tot hauria intentat marxar del control de seguretat i anar cap a l'embarcament.
L'agent acusat ha dit que l'home el va entendre en castellà, ja que es va aixecar la samarreta, i fins i tot li va arribar a respondre en castellà. Però també ha afegit que "ell no volia entendre" les instruccions que li donaven. També ha dit que van buscar algú que entengués el català i van trobar dos vigilants, però ha assegurat, una mica contradictòriament, que el passatger "tampoc volia parlar català". La guàrdia civil acusada ha dit que l'home tampoc la va entendre quan ella li parlava en anglès demanant-li el passaport. Els agents li van demanar el passaport i amb el NIE també van comprovar si tenia antecedents o requeriments policials.
L'home ha relatat que mentre redactaven la primera denúncia, li van tornar a preguntar per la localitat de residència, i es van mofar d'ell dient "Riells del Fai" en compte de Bigues i Riells. Quan l'home els va advertir de l'error, els guàrdies civils es van molestar i li van posar una segona denúncia per negar-se a cooperar amb la policia. A més, segons ell, van dir: "Aquest avui no vola". Posteriorment, les dues denúncies per la llei mordassa, per alteració de l'ordre públic i desobediència a l'autoritat, van ser arxivades. El passatger ha negat que en cap moment desobeís les ordres dels agents, cridés o que intentés marxar del lloc, sinó que va col·laborar en tot moment per acabar com més aviat millor i poder agafar l'avió, que tenia por de perdre.
Dues hores més tard de l'inici de l'incident, i quan només faltaven 15 minuts pel vol, el van deixar marxar i l'home va poder arribar a temps a l'embarcament. No obstant això, quan ja era assegut dins de l'avió, un membre de la tripulació li va dir que no podia volar perquè la policia els havia advertit que havia provocat alteracions a la terminal. Per tant, l'home va haver de baixar de l'avió i no va poder volar. Els guàrdies civils han explicat que sempre avisen a les companyies aèries quan hi ha un passatger alterat a l'aeroport, i és decisió del comandant de l'avió permetre al passatger volar.
"Si hagués parlat castellà, tot hauria anat normal"
L'home ha explicat que havia agafat l'avió molt sovint i mai li havia passat el que li va passar aquell dia, ni tampoc després. En la seva declaració, ha dit que es va sentir "humiliat, ofès i ferit" en la seva dignitat com a ciutadà. "Si jo hagués parlat en castellà, suposo que tot hauria anat normal", ha lamentat. La fiscalia nega gairebé tot el relat de fets i nega que li exigissin parlar en castellà, que el tractessin de forma discriminatòria, humiliant o vexatòria i que li diguessin al comandant de l'avió que no el deixés volar.
Per tot això, l'acusació particular els acusa dels delictes d'odi, coaccions i falsedat en document oficial, i els demana 6 anys i 2 mesos de presó, 6 anys i 10 mesos d'inhabilitació, 4.800 euros de multa i 3.122 euros d'indemnització. Subsidiàriament, els demana un delicte contra la integritat moral comès per funcionar públic i contra els drets fonamentals, i rebaixa les penes a 2 anys de presó i tres d'inhabilitació.
Durant el judici, tot i que la magistrada presidenta, Mercedes Armas, ha parlat català, s'ha dirigit en alguns moments a la víctima en castellà. L'home ha declarat amb un intèrpret, perquè li traduïssin les preguntes del castellà al català que li feia la fiscal, i per traduir les seves respostes del català al castellà quan la fiscal preguntava. Un dels guàrdies civils ha sostingut que només parla castellà, tot i que fa 17 anys que treballa a l'aeroport català.