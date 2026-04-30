Els Comuns refreden el seu encaix en la «llista cívica» d'ERC a Santa Coloma

No hi haurà front de partits d'esquerres a Santa Coloma de Gramenet per intentar frenar el PSC. Els Comuns han refredat el seu encaix en la proposta de "llista cívica" que planteja ERC a la novena ciutat més gran del país. Fonts de la formació han assegurat que la plataforma d'esquerres al voltant de la formació republicana, explicada per aquest diari, "té uns objectius que estan lluny de ser compartits" per a la resta de partits d'esquerres. Concretament, els republicans han impulsat una plataforma ciutadana anomenada Estimem Santa Coloma que anirà en coalició amb els republicans.
Des dels Comuns neguen que ERC hagin contactat amb cap membre de l'organització local malgrat que els republicans asseguraven que a títol personal havia ocorregut. La formació morada recorda que recentment ha escollit els tres primers noms de la llista del 2027, amb Rosa Perea al capdavant, i que tenen intenció de presentar-se a les eleccions amb la marca pròpia. Com també ha fet ERC, els Comuns asseguren que estan mantenint contactes amb la massa social de la ciutat per mirar d'enfortir el projecte i reivindiquen que la formació té una "tradició històrica de diàleg".
Com també plantegen a escala nacional o estatal, fonts dels Comuns insisteixen que comparteixen el diagnòstic que a nivell municipal cal "anar més enllà" davant l'auge de l'extrema dreta. Ara bé, es mostren molt crítics amb la proposta que planteja ERC a Santa Coloma. Fonts del partit apunten que una iniciativa com aquesta plataforma és "prou important" com per treballar-la des de les organitzacions, "establint objectius comuns" i actuant amb "sinceritat" sobre la finalitat de la proposta unitària. Com que consideren que això no s'ha fet, anuncien que no s'integraran a la proposta.
Què planteja ERC a Santa Coloma?
Santa Coloma és una de les hegemonies municipals més grans de la història de Catalunya. El PSC hi governa des de 1991 i pràcticament sempre ho ha fet amb majoria absoluta. Ara bé, els opositors no es rendeixen i qui vol encapçalar l'alternativa en els comicis de l'any vinent és ERC. Després de l'intent fallit de Gabriel Rufián el 2023, el partit busca ara aliances per teixir una mena de llista cívica de cara a les municipals de 2027 per derrotar Mireia González. Per aconseguir-ho, ERC ha impulsat una plataforma ciutadana anomenada Estimem Santa Coloma i que, entre militants i independents, avui dia mobilitza prop de 160 persones.
L'escenari més probable a hores d'ara és que aquesta plataforma i ERC concorrin en coalició a les eleccions, amb una llista liderada per l'alcaldable republicà, Sam Núñez, i amb militants del partit, però també amb un "gruix important" de persones de la societat civil. La iniciativa està oberta a altres partits d'esquerra i Núñez els adverteix que "cal fer alguna cosa innovadora" per mirar de trencar l'hegemonia socialista de 35 anys. En tot cas, les condicions que posava ERC -Núñez com a alcaldable i sota la marca municipal republicana- no han convençut els Comuns.