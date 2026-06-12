«No tenim un problema de democràcia, sinó de demografia»: la mirada de Matteo Renzi sobre Europa

L’exprimer ministre d’Itàlia Matteo Renzi ha estat aquest divendres el darrer intervinent a la 37 Trobada Empresarial al Pirineu que s’ha celebrat a la Seu d’Urgell. Senador de la República i membre de l’oposició de centre esquerra al govern de Giorgia Meloni, Renzi ha parlat sobre Europa, cap a la irrellevància estratègica? i ha advertit d’un moment decisiu en la història del projecte comunitari: “Cal decidir el paper d’Europa al món. I el primer problema d’Europa no és la democràcia, sinó la demografia”.
“No es un declivi demogràfic el que tenim, és un esfondrament”, ha dit. També ha criticat les restriccions reguladores de Brussel·les, que ha considerat autodestructives, criticant la direcció general europea de la Competència. Tot i així, s’ha mostrat optimista i en aquest optimisme hi juga un paper important Donald Trump: “Trump ajuda Europa i això és una bona notícia, és una oportunitat perquè Europa es desperti”.
Renzi ha afirmat que “Trump no hi serà per sempre” i ara cal saber si Europa és capaç de dissenyar una estratègia: “El Pacte Verd Europeu no va ser una gran idea. Pensem que les emissions de la Xina no són millors que les nostres”. Ha assegurat que Europa ho té tot per ser un actor global, i ha recordat que ell és de Florència, d’on van sorgir els valors del Renaixement. Però ha insistit en què Europa ha de deixar de ser vista com el passat.
L’exprimer ministre italià ha mostrat el seu suport a Ucraïna, però ha defensat una acció diplomàtica que posi fi a la guerra. Renzi s’ha mostrat favorable a l’aposta per la defensa: “Ningú vol armes, però ens cal invertir en armament”. Ha propugnat una despesa més elavada en recerca i innovació vinculada a la defensa, que és on els Estats Units estan abocant la seva inversió.
Ha criticat l’atac d’Israel i els Estats Units contra l’Iran, que inicialment va veure amb bons ulls pel rebuig que li genera el règim xiïta, perquè creia que hi havia al darrera una estratègia. Però Trump no en tenia cap d’estratègia: “El resultat és que avui l’Iran és més fort que fa dos mesos”.
L’exdirigent italià s’ha mostrat en tot moment un polític favorable al creixement empresarial. Ha explicat una anècdota amb la cancellera Angela Merkel i un grup d’empresaris alemanys. Ell li va dir: “Els teus emprenedors són molt bons”. I ella va contestar: “Els italians són molt millors perquè fan moltes coses malgrat el seu govern”.