Llargues cues i accidents en l'operació sortida del pont de maig

L'operació sortida del pont de maig ha començat moguda. A primera hora de la tarda ja s'han registrat llargues cues en diferents carreteres de Catalunya i diversos accidents a causa de la gran afluència de vehicles que es desplacen en aquests moments. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, l'AP7 acumula més de sis quilòmetres de retencions des de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
A més, també hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit Castelló de la Plana a causa d'un accident. En aquesta mateixa localitat, també hi ha un carril tallat a la C-17 en direcció Vic.
A l'AP7 també es registren cinc quilòmetres de cua entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit sud a causa d'alguns vehicles que han quedat aturats al voral de la carretera, segons informa Trànsit. En aquest tram també s'han produït accidents, cosa que ha obligat a tallar algun carril durant una estona, tot i que ja s'ha restablert la circulació. A l'AP7 mateix, entre Barberà del Vallès i Sant Perpètua de Mogoda també hi ha sis quilòmetres de retencions en sentit sud. En sentit nord, entre Badia i Cerdanyola del Vallès direcció Girona hi ha tres quilòmetres de cua.
Retencions al nus de la Trinitat
Al nus de la Trinitat de Barcelona també es registren més retencions de les habituals a causa de l'operació sortida del pont de maig. En aquests moments, la B-10 acumula cues de fins quatre quilòmetres i la B-20 cues de fins a cinc quilòmetres, en tots dos casos en sentit nord. A la C-58, entre Barcelona i Montcada i Reixac, al nus de la Trinitat, també hi ha tres quilòmetres de retencions. Entre Barcelona i Esplugues de Llobregat també es registra un quilòmetre de cua.