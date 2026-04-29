Les carreteres i els horaris a evitar en l'operació sortida del pont de maig, segons Trànsit

Amb motiu del pont de l'1 de maig, el Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 580.000 vehicles. Ho faran entre dijous i divendres i tornaran diumenge. Tot plegat comportarà jornades amb altes concentracions a la xarxa viària catalana i, per això, establiran juntament amb els Mossos d'Esquadra un dispositiu especial d’ordenació, regulació i control del trànsit.
Es tracta de la primera operació especial després de la Setmana Santa i el fet que sigui a principis de mes i amb la primavera ja avançada fa pensar que la mobilitat serà intensa. No serà, però, simètrica i l’augment de les temperatures afavoreix un increment dels desplaçaments especialment cap a destinacions costaneres i també cap a les zones d’interior.
Així, Trànsit ha compartit una llista de les carreteres i autopistes que preveu que quedin més saturades, així com de les franges horàries en què s'haurien de formar més cues. Amb aquesta informació, els conductors poden planificar els seus trajectes per tal d'evitar les aglomeracions i agilitzar els desplaçaments.
Les carreteres més transitades pel pont de maig
Aquests són els trams concrets de les carreteres i autopistes que Trànsit preveu que siguin més transitats:
- AP-7 Castellbisbal – Gelida – Sant Sadurní d’Anoia, sentit sud
- AP-7 Barberà del Vallès – La Roca del Vallès – Llinars del Vallès, sentit nord
- B-23 El Papiol, enllaç amb l’AP-7
- B-30 Cerdanyola del Vallès, ambdós sentits
- C-17 Parets del Vallès, sentit sud
- C-33 Montcada, sentit sud
- C-58 Barcelona – Ripollet, ambdós sentits
- C-65 / C-31 Santa Cristina d’Aro, sentit platges
- N-340 El Vendrell, sentit sud
Les franges horàries amb més desplaçaments
Pel que fa als horaris en què es preveu una major afluència de vehicles a les carreteres, són:
- Dijous, 30 d’abril: de 14.00 a 20.30 hores
- Divendres, 1 de maig: de 10.00 a 14.30 hores
- Diumenge, 3 de maig: de 17.00 a 22.00 hores