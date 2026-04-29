El truc per arreglar la pressió de la dutxa sense canviar cap peça

És força habitual que falli la pressió de l'aigua a la dutxa, especialment en aquelles més antigues. Aquesta manca de pressió és més comuna en els edificis construïts sobre zones amb l'aigua molt dura, ja que s'acumula calç a la carxofa de la dutxa i això provoca una reducció significativa de la pressió amb què surt l'aigua. Malgrat que el més habitual és pensar que cal canviar la peça, existeixen alguns mètodes per arreglar la pressió sense necessitat de fer cap canvi en l'estructura de la dutxa.
La clau és fer-ne una bona neteja. A més, tal com recorden els experts, no sempre cal fer servir productes especials de neteja per aquesta tasca, sinó que es pot fer amb productes que ja tenim per casa. Un dels millors aliats per la neteja d'aquest estri, juntament amb el bicarbonat, és el vinagre.
En el cas de les carxofes de dutxa, l'àcid ascètic del vinagre entra en reacció amb dipòsits minerals de la calç i els dissol en sals solubles i aigua. D'aquesta manera, doncs, es neteja la brutícia del cap de la dutxa i es recupera part de la pressió de l'aigua perduda.
El mètode d'actuació, pas a pas
Per utilitzar correctament el vinagre, cal barrejar a parts iguals el vinagre blanc amb aigua. Un cop la barreja està feta, el següent pas és ruixar tota la part bruta de la carxofa de la dutxa amb aquesta mescla i, en cas que l'obstrucció sigui molt gran, es pot desmuntar la carxofa i submergir-la mitja hora dins d'una bossa amb aquest producte. Cal decidir quin mecanisme aplicar en funció de la quantitat de brutícia.
En cas d'escollir la primera opció -és a dir, ruixar la carxofa amb la mescla de vinagre i aigua-, s'ha de deixar reposar el producte entre quinze minuts i mitja hora. En cas d'escollir la segona opció, cal deixar reposar el producte en remull entre trenta i seixanta minuts. Un cop ha transcorregut aquest temps, és important rascar bé la carxofa amb un raspall i esbandir-lo amb aigua calenta per eliminar les restes de vinagre. Si no s'ha aconseguit recuperar la pressió de l'aigua, es pot repetir el procés les vegades que sigui necessari fins a aconseguir l'objectiu desitjat.