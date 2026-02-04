Quants cops a la setmana t’has de dutxar si tens més de 65 anys

És bo dutxar-se cada dia? La higiene és una part clau de la salut i, en alguns casos, la dutxa ha deixat de ser només un hàbit quotidià per convertir-se en un autèntic ritual. Més enllà de la neteja, el moment de dutxar-nos també pot ser un espai de desconnexió, reflexió i introspecció. Ara bé, amb quina freqüència recomanen realment els experts dutxar-se? És diferent aquesta recomanació per a les persones majors de 65 anys?
És probable que a causa dels canvis que el cos experimenta després de fer 65 anys, ens veiem obligats a adaptar la nostra rutina i hàbits. Com que l'activitat disminueix, la pell es debilita i passa a ser més fràgil, fet que obliga a tenir més cura de la higiene personal.
Segons els experts de la clínica Salisbury, en aquesta etapa vital cal reduir la freqüència de dutxa, i fer-ho entre dos i tres cops per setmana. Tot i això, adverteixen que hi ha certes parts del cos que sí que cal rentar diàriament per prevenir infeccions, males olors i molèsties. Es tracta de la cara, les axil·les, els peus i les zones íntimes.
Això sí, els experts puntualitzen que aquesta recomanació no és estricta, sinó que cal adaptar-la en funció de les necessitats individuals de cadascú. Per exemple, en cas que es faci exercici físic o que es visqui en una zona de clima calorós, es pot augmentar aquesta freqüència. Per contra, es pot veure reduïda en els casos de persones amb mobilitat reduïda, amb la pell especialment sensible o que pateixin condicions concretes.
Per què cal dutxar-se menys?
El motiu és que, a mesura que envellim, la pell esdevé més fina i comença a produir menys seu, també perd elasticitat i les cèl·lules es renoven més lentament. Si ens dutxem cada dia, podem eliminar la barrera protectora que es genera a la pell, fet que també comportaria un augment de sequedat, així com provocar picors, irritació i esquerdes. És per això que els experts suggereixen dutxar-nos entre dos i tres cops per setmana quan arribem a aquesta edat.
D'altra banda, però no menys important, la dutxa és un dels espais on es produeixen més caigudes dintre de la casa, fet que té un risc afegit en el cas de les persones grans, especialment si no es disposa de plat de dutxa i tenim banyera. En aquest sentit, disminuir la freqüència que entrem en aquest espai ens pot permetre estalviar energia física i mental, sobretot per a les persones que tenen mobilitat reduïda.