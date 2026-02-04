El truc d'una dentista per escollir la millor pasta de dents: «No et deixis portar pel màrqueting»

Per cuidar la salut bucal s'han de tenir en compte molts factors. No només entra en joc el què es menja o la mateixa higiene bucodental, sinó també com s'usa el raspall de dents i el tipus de pasta de dents que utilitzem. Els components del que està fet el que s'utilitza per ús higiènic són determinants per poder qualificar-ho com bons o dolents. En aquest cas s'ha posat el focus en els dentífrics.
Existeixen nombroses pastes de dents que inclouen diferents ingredients que poden ser més propensos a embrutar, més que netejar, així com més bons o dolents. Però per a l'odontòloga María Eugenia Chamorro la millor pasta de dents no és la que es compra tenint en compte els seus ingredients o el seu preu, sinó tenint en compte altre factor molt més essencial.
Com triar una bona pasta de dents?
Chamorro explica en la seva entrevista a Europa Press Salud que no cal gastar més diners per cuidar bé la boca. Segons explica, una bona salut bucodental depèn sobretot d’una rutina correcta: raspallar-se bé, amb regularitat i amb una tècnica adequada. "Gastar més diners no garanteix automàticament millors resultats si els hàbits no són adequats", assegura l'experta.
La publicitat ha convertit un gest quotidià com el raspallat en una elecció aparentment complicada entre dentífrics que prometen dents més blanques, esmalt reforçat o una protecció completa. Però des del punt de vista odontològic, Chamorro recomana "no deixar-se portar pel màrqueting", ja que el factor determinant no sol ser el cost del producte, sinó la constància, la tècnica de neteja i la composició adequada del dentífric.
Hi ha diferències entre una pasta barata i una de cara?
Chamorro matisa que, des del vessant clínic, les diferències no acostumen a estar en la capacitat de neteja essencial, sinó en els components afegits pensats per a necessitats específiques. Remarca que l’element imprescindible en qualsevol dentífric és el fluor, pel seu paper clau en la protecció de l’esmalt i la prevenció de la càries. Pel que fa a efectes com el blanquejament, adverteix que moltes vegades es tracta de beneficis limitats, amb resultats suaus i progressius, no pas canvis espectaculars.
Així, una pasta blanquejadora pot ajudar a reduir taques superficials, però en cap cas substitueix un tractament professional. "És important entendre que la pasta de dents acompanya a la cura dental, però no el reemplaça", assenyala Chamorro. Ara bé, quan existeixen condicions concretes, com sensibilitat dental, sagnat de genives o un risc elevat de càries sí que pot ser recomanable utilitzar un dentífric específic, sempre amb una indicació adequada.