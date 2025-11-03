El millor moment per rentar-se les dents segons un expert: «Si es fa abans podem danyar l'esmalt»

Rentar-se les dents és un hàbit necessari que hauríem de fer cada vegada que mengem per mantenir una bona higiene bucal. D'aquesta manera s'eviten infeccions, càries o altres factors que puguin debilitar la nostra dentadura o genives. Però la manera de rentar-se les dents, així com el moment en què es fa, no és cap ximpleria, de fet, no hauria de passar desapercebut que depenent de quan i com ho facis podries estar fent feina inútil, ja que rentar-se les dents malament podria empitjorar la nostra higiene bucodental.
Per aquest motiu és necessari saber els errors que cometem sense adonar-nos-en per poder corregir-los i evitar-los la pròxima vegada que ens rentem les dents. Un d'aquests errors, i poc conegut, és el moment en què ho fem. Encara que molta gent pensa que s'ha de fer de seguida després de cada menjar, la realitat és que açò "podria danyar l'esmalt de les dents", com explica l'infermer Jorge Ángel al seu vídeo de TikTok.
El millor moment per rentar-se les dents
L'expert en salut, que té més de sis milions de seguidors a TikTok, explica quina és la clau per rentar de manera correcta les dents i quant de temps hem d'esperar per evitar perjudicar la nostra higiene bucodental. "Rentar-se les dents després de menjar és molt important per prevenir les càries, acumular menys bacteris i evitar el mal alè", explica Ángel al seu vídeo.
El pH de la boca és neutre, però, tot i això, quan mengem es torna àcid i "la nostra saliva ho neutralitza i regula, però tarda una mica a fer-ho", apunta l'infermer. Si rentem les dents "just després de dinar", explica, no estem donant-li temps a la nostra saliva per actuar i equilibra el pH de la boca. "Hem d'esperar entre 20 i 30 minuts per rentar-nos les dents després de menjar", recomana Ángel.
Si no esperem aquest temps, corre el risc que ens rentem les dents expandint l'àcid bucal, "fet que pot danyar l'esmalt de les dents", explica l'infermer al vídeo. Si esperem els 30 minuts recomanats, hi haurà temps a què el procés de regulació de l'àcid bucal es dugui a terme i evitem el risc per a les nostres dents.