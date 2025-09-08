Potser alguna vegada t'has preguntat per què tens les dents grogues tot i mantenir una bona higiene bucodental. La realitat és que el color de les dents no només depèn d'açò, sinó que té una explicació natural que va molt més enllà de les vegades que et rentes les dents.
Així ho explica en un vídeo de TikTok l'ortodontista Almudena Herraiz, qui sosté que "les dents grogues no són només per falta d'higiene", sinó que aquest color de l'esmalt es deu a altres factors.
Motiu de les dents grogues
Encara que paregui una excusa per aquelles persones que no es reten les dents, és veritat que el color de les nostres dents no depèn només d'això. De fet, i com explica l'ortodontista, "el color de les nostres dents ve de la dentina", la capa interna de la dent.
L'esmalt de la dent, que és la part que es veu, en realitat és translúcid. Per tant, reflecteix el color de la capa interna o dentina que és groga. És per aquest motiu que, "molta gent que té molt bona higiene, té un color de dents molt més groc que un altre, perquè la seva capa interna de la dent és molt més groga", explica l'ortodontista.
Si el que volem és que les nostres dents siguin blanques, Herraiz recomana fer-se un emblanquiment o una neteja si pensem que el motiu és per manca d'higiene.