L'error que la majoria de gent coment en rentar-se les dents i com evitar-lo

Ens rentem inadequadament les dents perquè no ho fem amb la freqüència necessària, segons l'Enquesta Poblacional: Salut Bucodental a Espanya. En aquest estudi, més de la meitat dels usuaris afirma rentar-se les dents almenys 2 vegades al dia, tot i que s'ha de fer sempre després de cada menjar.
Però no només la freqüència és un error comú, també ho és la tècnica de raspallat que utilitzem, ja que, la gran majoria de gent, ho fa com a part d'una activitat interioritzada des de ben petits i mai es pensa que existeixen diferents maneres de rentar-se les dents i, també, diferents raspalls especials per a cada una d'aquestes.
L'higienista bucodental Cristopher García declara en una entrevista a 20Minutos quines són les diferents maneres de rentar-se les dents per evitar acumular placa bacteriana a la nostra dentadura.
La tècnica de Fones
Aquesta tècnica, segons l'expert bucodental, és recomanada per a infants. Consisteix a rentar les dents superiors amb moviments giratoris cap avall mentre que a les dents inferiors el gir es fa cap amunt. Són moviments suaus que eviten perjudicar la salut dental de la xicalla.
La tècnica de Bass
Aquesta tècnica utilitza moviments horitzontals. S'ha de col·locar el raspall en un angle de 45° entre la dent i la geniva i, horitzontalment, raspallar les dents per arrossegar la placa dental.
La tècnica de Chartes
Aquesta última tècnica recomanada per l'expert bucodental és molt útil per netejar la zona fronterera entre dent i dent. S'ha de realitzar en moviments vibratoris entre aquest espai. Les truges del raspall es col·loquen en la vora gingival, en un angle de 45°, apuntant cap a la vora de la dent.
A més, el raspall més recomanat pels experts és un raspall elèctric, ja que arrossega més placa i erosiona menys la dent. I no es pot oblidar el raspallat de la llengua amb moviments d'escombratge cap a fora de la boca des de la meitat de la llengua, més o menys.